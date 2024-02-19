للسيدات.. تعرفي على العناصر الغذائية المهمة خلال فترة الحمل

تحتاج السيدات الحوامل للكثير من العناصر الغذائية المهمة خلال فترة الحمل للحفاظ على صحتها وصحة الجنين، وبدورها أصدرت هيئة الدواء المصرية تقريرًا بشأن العناصر الغذائية المهمة للسيدات خلال فترة الحمل.

وبحسب التقرير الصادر من هيئة الدواء فإن السيدات تحتاج إلى العناصر الغذائية التالية.

البروتينات

قالت هيئة الدواء المصرية، إن السيدات تحتاج إلى۷۰ جرامًا يوميًا من البروتين والذى يتمثل فى (اللحوم الأسماك الدواجن البيض منتجات الألبان البقول والمكسرات).

الكالسيوم

تحتاج السيدات الحوامل إلى ۱۰۰۰ ملجم يوميًا من الكالسيوم الموجود فى (منتجات الألبان الخضراوات الورقية الخضراء عصير البرتقال، واللوز).

الحديد

تحتاج الحامل إلى ۲۷ ملجم من عنصر الحديد والموجود فى (اللحوم الأسماك الدواجن الحبوب والخبز من الحبوب الكاملة البقول الخضراوات ذات الأوراق الخضراء الخوخ المجفف المشمش والزبيب).

الفولاسين (حمض الفوليك)

تحتاج السيدات الحوامل إلى ٦٠٠ ميكروجرام من حمض الفوليك والمتوفرة فى (الخضراوات ذات الأوراق الخضراء، البقول الحبوب الكاملة عصير البرتقال والهليون).

بيريدوكسين (ب ٦)

تحتاج الحامل إلى ۱.۹ ملجم يوميا من فيتامين بـ٦ والموجود فى (جنين القمح، اللحوم الحبوب الكاملة، الموز الأفوكادو الفول السوداني، بذور عباد الشمس فول الصويا، والذرة).

فيتامين (أ)

تحتاج السيدات الحوامل إلى ۷۷۰ مايكروجرام باليوم والموجودة فى الجزر والبطاطا الحلوة

فيتامين سي

تحتاج الحامل إلى ٨٥ ملجم يوميًا والموجود في الفواكه الحمضية والبروكلي، والطماطم، والفراولة.

فيتامين (د)

يحتاج السيدات الحوامل ل٦٠٠ وحدة دولية، لافته إلى ضرورة التعرض لأشعة الشمس في الأوقات المناسبة، كما يتوفر فيتامين د في الحليب المعزز، والأسماك الدهنية كالسالمون والسردين.