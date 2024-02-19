يؤثر على الحوامل والأطفال.. أبرز أعراض متحور فيروس كورونا الجديد

أعراض متحور فيروس كورونا الجديد، تصدرت محركات البحث العالمية وعلى رأسها “جوجل" خلال الساعات الماضية، وذلك بالتزامن مع تصريحات وزارة الصحة والسكان والتى أكدت أن التقلبات الجوية ودرجة الحرارة تؤثر على نسب الإصابة بالفيروسات التنفسية ومن بينها فيروس كورونا ومتحوره الجديد.

سبب انتشار متحور فيروس كورونا الجديد

وبدوره أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن فترة التقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة، هي الفترة التي يرتفع فيها انتشار الفيروسات التنفسية وتنتشر في شهر يناير وفبراير على مدار السنة ومستوى العالم، حيث أثبت العلماء أن فترات انخفاض درجات الحرارة تنتشر خلالها الفيروسات التنفسية.

أعراض متحور كورونا الجديد

أعراض الفيروسات التنفسية تتشابه مع بعضها البعض، ولا يمكن تحديد المرض بدقة الا من خلال الفحوصات المعملية وهو ما أكده الخبراء العاملين فى مجال الصحة.

أما عن أعراض متحور فيروس كورونا الجديد فهى تشمل:

السعال: قد يكون السعال مستمرًا، خاصة السعال الجديد أو المتفاقم، جافًا أو مصحوبًا بالبلغم.

ارتفاع درجة حرارة الجسم: هي أحد الأعراض الشائعة لكورونا وغالبًا ما تكون الحمى إحدى العلامات المبكرة للعدوى.

التعب: الشعور بالتعب الشديد أو الشعور بالضعف العام، ويمكن أن يستمر حتى بعد تحسن الأعراض الأخرى.

ألم أو تهيج في الحلق: قد يصاحبه صعوبة في البلع.

آلام الجسم أو عدم الراحة: يوصف غالبًا على أنه آلام في العضلات.

احتقان الأنف أو سيلان الأنف: أعراض شبيهة بالبرد، ولكنها أقل شيوعًا من الأعراض الأخرى.

تأثير متحور كورونا على الحوامل

تسبب متحورات فيروس كورونا الكثير من المشاكل الصحية خاصة لفئة الحوامل، حيث انهن معرضات بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات شديدة الخطورة، وقد يؤدي إلى مخاطر التنفس للأم والجنين وقد يصل الأمر إلى ولادة جنين ميت وفقدان الحمل.

طرق الوقاية من أعراض كورونا الجديد

حددت وزارة الصحة والسكان عدد من الإجراءات للوقاية من أعراض المتحور الجديد وتشمل:

- استخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية.

- والبقاء في المنزل في حال الإصابة بأعراض تنفسية.

- تجنب مخالطة المرضى واستخدام أدواتهم حتى لا تصاب بالأعراض.

- الحرص على استخدام الفيتامينات التي من شأنها أن تزيد وترفع معدلات المناعة.