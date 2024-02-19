الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

سمير مرقص لـ"الشاهد": جائحة كورونا أظهرت القدرات الكامنة عند المصريين

الدكتور سمير مرقص
الدكتور سمير مرقص

قال الدكتور سمير مرقص، المفكر السياسي، أن المصري لديه قدرات كامنة، ربما للوهلة الأولى تقول إن المصري مستكين أو سلبي وهذا كلام غير دقيق.

وأضاف مرقص خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "الأسرة المصرية كانت تناضل في لحظة غامضة أيام جائحة كورونا ولحظة خطر وتهديد وظلت تناضل في جزء منها إيماني وجزء آخر مسئولية".

وتابع: "خامة المصري بها شيء مميز وخبرة السنين والعمق الحضاري لشخصيته تخرج في لحظة معينة وتظهر في هذا النوع من الأزمات". 

وأكد أن جائحة كورونا أظهرت قدرة المصريين على مواجهة التحديات، وكان المصري يصارع ويناضل ويبتكر في التحايل على الأزمة بشكل أو بآخر هذه مسألة مهمة جدًا".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

الشاهد برنامج الشاهد سمير مرقص محمد الباز اكسترا نيوز الشخصية المصرية

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