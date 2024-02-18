الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

آخر أخبار متحور فيروس كورونا الجديد وتأثير على الحوامل والأطفال

كورونا
كورونا

تستعرض الدستور خلال السطور التالية كافة التفاصيل المتعلقة بمتحور فيروس كورونا الجديد وتأثير على الحوامل والأطفال

وذلك نظرا لتصدر عنوان “أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيره على الأطفال والحوامل “ عمليات البحث علي محرك”  جوجل ” وذلك بالتزامن مع شهر امشير حيث تواجة البلاد حالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس كذلك تزايد الاصابة بحالات البرد والأنفلونزا عند الكثير من المواطنيين لمعرفة حالتة بالتفصيل اذا كانت اصابة بمتغبر كورونا او انها  هي نزلة البرد عادية  وذلك بسبب تشابة الأعراض.
 

أعراض الإصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد وتأثيره على الحامل

أعراض كورونا الجديد

أكد خبراء الصحة في تصريحات سابقة أن أعراض متحور فيروس كورونا الجديد تتشابه بشكل كبير مع الأمراض التنفسية وتتضمن تلك الاعراض السعال والحمى، والتهاب فى الحلق، وبالرغم من أنه شائع جدًا في كل من الأنفلونزا وكورونا، إلا أن الألم الذي يسببه فيروس كورونا يكون مرتفعا بصورة أكبر من الإصابة بنزلة برد.

وأضاف الخبراء بالاضافة الي  ذلك تتشابه الاعراض بالاحساس بالتعب  والإرهاق الشديد، كذلك الصداع الذى يستمرلعدة أيام. كما تتشابه الاعراض  في الإسهال أو القيء في كل من الأنفلونزا وكورونا الجديد، 
وأضاف الخبراء انه في حالة كورونا تكون اعراض الإسهال والقيء شديدة، بالاضافة الي وجود ضيق التنفس فى مرضى كورونا الذى يعتبر عرضًا شديد الخطورة، ويجب أن تعرض فورًا على الطبيب لتقيم مدى الحاجة لدخول المستشفى لتجنب مشاكل الرئة، وتتضمن الأعراض أيضًا الفقدان المفاجئ لحاسة الشم والتذوق.

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أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيره على الحوامل والأطفال

كورونا يؤثر على الحامل


أكد الخبراء أن  متحور فيروس كورونا الجديد، يؤثر بشكل مباشر علي الحوامل لدرجة الخطورة  واكد الخبراء الي ان  النساء الحوامل معرضات بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات شديدة بسبب الإصابة بمتحورات كورونا، وقد يؤدي إلى مخاطر التنفس للأم والجنين وقد يصل الأمرإلى ولادة جنين ميت أو فقدان الحمل.

 

الوقاية من أعراض متحور كورونا الجديد


وكانت قد حددت وزارة الصحة والسكان عدد من الإجراءات الخاصة للوقاية من أعراض المتحور الجديد وتتضمن الاتي 

  • استخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية.
  • البقاء في المنزل في حال الإصابة بأعراض تنفسية.
  • تجنب مخالطة المرضى واستخدام أدواتهم حتى لا تصاب بالأعراض.
  • الحرص على استخدام الفيتامينات التي من شأنها أن تزيد وترفع معدلات المناعة.

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