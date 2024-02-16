أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيره على الحوامل والأطفال

مسألة وقت.. ذلك ما أكدته منظمة الصحة العالمية بشأن ظهور جائحة جديدة من فيروس كورونا، حيث أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، أن جائحة كورونا الجديدة قادمة في أي وقت ويجب الاستعداد لها جيدا من جانب كافة دول العالم.

الأمر دفع الكثير من المواطنين للبحث عن أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيره على الأطفال والحوامل وسلالات متحورات كورونا وطرق الوقاية من الفيروس، وهو ما ستستعرضه “الدستور” خلال السطور التالية.

أعراض متحور كورونا الجديد

الأعراض المرصودة نتيجة الإصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد JN.1، بسيطة إلى متوسطة حتى الأن، وهو ما أكدته منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أنه فى حال كانت الأعراض شديدة يجب طلب الرعاية الصحية من المختصين على الفور.

وبدورها، قالت وزارة الصحة، إن أعراض متحور فيروس كورونا تشمل:

- الحمى والسعال والإعياء

- احتقان وسيلان الأنف

- الإسهال والصداع

- أعراض متشابهة مع البرد والانفلونزا والحساسية

- ألم في العضلات

- صعوبة في التنفس

- ارتفاع في درجة الحرارة

- الصداع والشعور بالضيق

- التهاب الحلق

سلاسل متحورات كورونا

ظهرت العديد من المتحورات بعد ظهور فيروس كورونا في عام 2019، والتي تتميز بقدرتها على الانتشار بشكل أسرع، أو التسبب في أعراض أكثر شدة.

ومن أبرز السلاسل المتحورة:

المتحور ألفا، الذي ظهر في المملكة المتحدة في ديسمبر 2020.

المتحور بيتا، الذي ظهر في جنوب إفريقيا في ديسمبر 2020.

المتحور جاما، الذي ظهر في البرازيل في نوفمبر 2020.

المتحور دلتا، الذي ظهر في الهند في أكتوبر 2021.

المتحور أوميكرون، الذي ظهر في جنوب إفريقيا في نوفمبر 2021.

تأثير المتحور الجديد على الحوامل

تؤثر متحورات كورونا على عدد من الفئات على رأسهم كبار السن والحوامل والأطفال، حيث أنهم أكثر عرضه لمضاعفات الإصابة بالمتحور لضعف الجهاز المناعي لديهم.

وبالنسبة للحوامل، فإن المتحور الجديد يؤثر بشكل بالغ الخطورة عليهم، وقد يؤدي إلى مخاطر التنفس للأم والجنين وقد يصل الأمرإلى ولادة جنين ميت وفقدان الحمل.

طرق الوقاية من أعراض كورونا الجديد

حددت وزارة الصحة والسكان عدد من الإجراءات للوقاية من أعراض المتحور الجديد وتشمل..

- استخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية.

- والبقاء في المنزل في حال الإصابة بأعراض تنفسية.

- تجنب مخالطة المرضى واستخدام أدواتهم حتى لا تصاب بالأعراض.

- الحرص على استخدام الفيتامينات التي من شأنها أن تزيد وترفع معدلات المناعة.