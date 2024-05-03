الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بثنائية فى مرمى روما.. باير ليفركوزن يضع قدمًا فى نهائى الدورى الأوروبى

باير ليفركوزن
باير ليفركوزن

وضع فريق باير ليفركوزن الألماني قدمًا في نهائي الدوري الأوروبي عقب الفوز على روما الإيطالي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب "الأوليمبيكو" بالعاصمة الإيطالية ضمن ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

سجل هدفي الفريق الألماني فلوريان فيرتز في الدقيقة 27 من هجمة مرتدة وروبرت أندريش في الدقيقة 73 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وتمكن ليفركوزن من الوصول إلى المباراة رقم 47 هذا الموسم في كافة البطولات دون هزيمة، حيث حقق الانتصار في 39 مباراة وتعادل في 8 لقاءات.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الخميس المقبل الموافق 9 مايو على ملعب "باي أرينا" معقل ليفركوزن.

ويلتقي المتأهل من مواجهة باير ليفركوزن وروما مع المتأهل من مواجهة أوليمبيك مارسيليا وأتالانتا في المباراة النهائية.

اقرأ أيضا.. روما يهزم ميلان بهدفين ويتأهل إلى نصف نهائى الدورى الأوروبى


أحداث المباراة

أصحاب الأرض سيطروا على مجريات الأمور من بداية اللقاء، وسدد ديبالا الكرة في الدقيقة العاشرة تصدى لها الحارس ثم سدد لوكاكو رأسية في الدقيقة 22 اصطدمت في العارضة.

الدقيقة 24 شهدت أولى محاولات ليفركوزن بعدما انطلق جيريمي فريمبونج جناح الفريق الألماني وانفرد بمرمى روما لكنه سدد الكرة في الشباك من الخارج.

واستطاع الضيوف أن يسجلون التقدم في الدقيقة 27 بعد خطأ فادح من كارسدورب ظهير روما الذي أعاد الكرة بالخطأ للحارس لتصل إلى أليكس جريمالدو المنفرد بالمرمى ليمرر الكرة إلى فيرتز أمام المرمى الخالي مسجلًا هدف التقدم.

فريق ليفركوزن سيطر على مجريات الأمور بعد ذلك وأهدر أكثر من فرصة عن طريق فريمبونج قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، نجح فريق باير ليفركوزن في إغلاق كافة المنافذ أمام أصحاب الأرض.

واستطاع أن يعزز تقدمه بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 73 بعد تسديدة صاروخية من روبرت أندريش سكنت شباك روما ليتقدم ليفركوزن بالهدف الثاني.

باير ليفركوزن روما الدوري الاوروبي مباراة روما وباير ليفركوزن روبرت أندريش

مواد متعلقة

في الظهور الأول لـ كانافارو.. روما يهزم أودينيزي في مباراة الـ18 دقيقة

روما يهزم ميلان بهدفين ويتأهل إلى نصف نهائى الدورى الأوروبى

الأكثر قراءة

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

عاجل.. قوات روسية تدخل قاعدة تتمركز فيها قوات أمريكية بالنيجر

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

أول تحرك من محافظ البحر الأحمر بعد "الإعلان الخادش" بالغردقة

كل ما تريد معرفته عن الإسعافات الأولية عند ابتلاع الأطفال جسم غريب

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

التحكيم وسلوكيات اللاعبين سبب تراجع مستوى الأهلى والزمالك

حسن الهتهوتى يكتب: لـ«سيناء» رب يحميها

د. محمد عفيفي

نجيب محفوظ فى أبوظبى

ماجد حبته

عيد العمال والعمل والأمل

حسام الضمراني

حديث وزيرة الثقافة وتساؤلات الغزالى حرب

د هند جاد

الإنترنت الأسود.. طفل شبرا بدون IP

مدحت بشاى

دراما القيامة.. والأيقونة البديعة

عبد الرحيم طايع

الحرب لا تلغى البهجة!

صور

فرحة هدف فوز الزمالك على البنك الأهلى

إقبال كبير على مهرجان التمور بوزارة الزراعة

صناعة السبح اليدوية في مصر: تراث عريق وحرفة رابحة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 208 للعدوان.. قصف جوى متواصل على المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء بغزة

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا