بثنائية فى مرمى روما.. باير ليفركوزن يضع قدمًا فى نهائى الدورى الأوروبى

وضع فريق باير ليفركوزن الألماني قدمًا في نهائي الدوري الأوروبي عقب الفوز على روما الإيطالي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب "الأوليمبيكو" بالعاصمة الإيطالية ضمن ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

سجل هدفي الفريق الألماني فلوريان فيرتز في الدقيقة 27 من هجمة مرتدة وروبرت أندريش في الدقيقة 73 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وتمكن ليفركوزن من الوصول إلى المباراة رقم 47 هذا الموسم في كافة البطولات دون هزيمة، حيث حقق الانتصار في 39 مباراة وتعادل في 8 لقاءات.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الخميس المقبل الموافق 9 مايو على ملعب "باي أرينا" معقل ليفركوزن.

ويلتقي المتأهل من مواجهة باير ليفركوزن وروما مع المتأهل من مواجهة أوليمبيك مارسيليا وأتالانتا في المباراة النهائية.

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أحداث المباراة

أصحاب الأرض سيطروا على مجريات الأمور من بداية اللقاء، وسدد ديبالا الكرة في الدقيقة العاشرة تصدى لها الحارس ثم سدد لوكاكو رأسية في الدقيقة 22 اصطدمت في العارضة.

الدقيقة 24 شهدت أولى محاولات ليفركوزن بعدما انطلق جيريمي فريمبونج جناح الفريق الألماني وانفرد بمرمى روما لكنه سدد الكرة في الشباك من الخارج.

واستطاع الضيوف أن يسجلون التقدم في الدقيقة 27 بعد خطأ فادح من كارسدورب ظهير روما الذي أعاد الكرة بالخطأ للحارس لتصل إلى أليكس جريمالدو المنفرد بالمرمى ليمرر الكرة إلى فيرتز أمام المرمى الخالي مسجلًا هدف التقدم.

فريق ليفركوزن سيطر على مجريات الأمور بعد ذلك وأهدر أكثر من فرصة عن طريق فريمبونج قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، نجح فريق باير ليفركوزن في إغلاق كافة المنافذ أمام أصحاب الأرض.

واستطاع أن يعزز تقدمه بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 73 بعد تسديدة صاروخية من روبرت أندريش سكنت شباك روما ليتقدم ليفركوزن بالهدف الثاني.