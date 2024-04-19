الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

روما يهزم ميلان بهدفين ويتأهل إلى نصف نهائى الدورى الأوروبى

ميلان وروما
ميلان وروما

تأهل فريق إي سي روما إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي عقب فوزه على ميلان بهدفين مقابل هدف في إياب الدور ربع النهائي من المسابقة.

وكان روما قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون رد، ليحقق الانتصار في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-1.

جيانلوكا مانشيني تمكن من تسجيل هدف التقدم لصالح روما في الدقيقة 12 بعد تمريرة رائعة من لورينزو بيليجريني.

وعزز باولو ديبالا من تقدم روما بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول.

وتعرض روميلو لوكاكو للإصابة وغادر ملعب المباراة في الدقيقة 29 ليشارك تامي أبراهام بدلا منه.

وحصل الظهير الأيمن لفريق روما، زكي شيليك، على البطاقة الحمراء عند الدقيقة 31.

واستطاع ماتيو جابيا أن يسجل هدف تقليص الفارق والوحيد لصالح ميلان في الدقيقة 86 من رأسية بعد عرضية من رافائيل لياو.

وقبل نهاية المباراة، حصل ثيو هيرنانديز لاعب ميلان على بطاقة حمراء.

وتأهل روما إلى نصف النهائي ليضرب موعدًا مع باير ليفركوزن الألماني الذي أطاح بـ وست هام يونايتد من الدور ربع النهائي.

وكان باير ليفركوزن قد حجز بطاقة التأهل إلى نصف النهائي بعدما فرض التعادل الإيجابي على مضيفه وست هام يونايتد بهدف لكل فريق.

تقدم ميكائيل أنطونيو في الدقيقة 13 لصالح وست هام قبل أن يدرك جيريمي فريمبونج التعادل لصالح باير ليفركوزن في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

واستفاد باير ليفركوزن من فوزه ذهابا على ملعبه بهدفين دون رد، ليتأهل بعد الانتصار في مجموع المباراتين بنتيجة 3-1.

وفي الدور ذاته، تأهل أوليمبيك مارسيليا الفرنسي إلى نصف النهائي بعد الفوز على بنفيكا البرتغالي بركلات الجزاء بنتية 4-2.

وتفوق مارسيليا في المباراة بهدف نظيف سجله فارس مومبانيه في الدقيقة 79، ليجبر بنفيكا للاحتكام إلى ركلات الجزاء بعد أن فاز الفريق البرتغالي بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب.

ويلتقي أوليمبيك مارسيليا مع أتالانتا الإيطالي الذي تفوق على ليفربول الإنجليزي بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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