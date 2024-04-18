هدف صلاح لا يكفى.. ليفربول يودع الدورى الأوروبى رغم الفوز على أتالانتا

ودع فريق ليفربول الإنجليزي بطولة الدوري الأوروبي رغم الفوز على أتالانتا الإيطالي بهدف نظيف، في إياب الدور ربع النهائي.

سجل محمد صلاح هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء.

ليفربول كان بحاجة إلى الفوز بثلاثية نظيفة على الأقل لتعويض خسارته في الذهاب بنفس النتيجة على ملعب "أنفيلد"، لكنه اكتفى بهدف صلاح فقط.

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أحداث المباراة

فريق ليفربول حصل على ركلة جزاء مبكرة في الدقيقة الخامسة بعد لمسة يد على ماتيو روجيري من داخل منطقة الجزاء.

وسدد محمد صلاح الكرة بنجاح في الزاوية اليسرى داخل الشباك بالدقيقة السابعة.

في الدقيقة 13 سوبوسلاي أطلق تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء وأمسك بها الحارس خوان موسو.

أليسون أرسل تمريرة طولية من منتصف الملعب سيطر عليها دفاع أتالانتا من أمام لويس دياز.

في الدقيقة 28 ألكسي ميرانشوك سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

فريق ليفربول واصل ضغطه بقوة وسدد محمد صلاح الكرة من فوق الحارس ولكن مرت مباشرة لخارج الملعب.

في الدقيقة 41 هدف ملغي لفريق أتالانتا بداعي وجود تسلل على تيون كووبميينيرز قبل تسجيل الهدف.

في الشوط الثاني حاول ليفربول تسجيل الهدف الثاني وإشعال المباراة.

وفشل لاعبو ليفربول في تشكيل أي خطورة على مرمى الفريق الإيطالي وتحديدا بعد خروج محمد صلاح ومشاركة داروين نونيز بدلا منه في الدقيقة 66.

وحافظ أتالانتا على النتيجة لتنتهي المباراة بخروج ليفربول وتأهل الفريق الإيطالي إلى نصف النهائي.