الخميس 18 أبريل 2024
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رياضة

الشوط الأول.. ليفربول يكتفي بهدف محمد صلاح في شباك أتالانتا

هدف صلاح في أتالانتا
هدف صلاح في أتالانتا

أنهى فريق ليفربول الشوط الأول من مباراته أمام أتالانتا الإيطالي، متقدمًا بهدف دون رد في إياب الدور ربع النهائي ببطولة الدوري الأوروبي.

وكان ليفربول قد خسر ذهابًا بثلاثة أهداف دون رد في لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب "أنفيلد".

سجل محمد صلاح هدف التقدم لصالح ليفربول في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء.

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أحداث الشوط الأول

فريق ليفربول حصل على ركلة جزاء مبكرة في الدقيقة الخامسة بعد لمسة يد على ماتيو روجيري من داخل منطقة الجزاء.

وسدد محمد صلاح الكرة بنجاح في الزاوية اليسرى داخل الشباك بالدقيقة السابعة.

في الدقيقة 13 سوبوسلاي أطلق تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء وأمسك بها الحارس خوان موسو.

أليسون أرسل تمريرة طولية من منتصف الملعب سيطر عليها دفاع أتالانتا من أمام لويس دياز.

في الدقيقة 28 ألكسي ميرانشوك سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

فريق ليفربول واصل ضغطه بقوة وسدد محمد صلاح الكرة من فوق الحارس ولكن مرت مباشرة لخارج الملعب.

في الدقيقة 41 هدف ملغي لفريق أتالانتا بداعي وجود تسلل على تيون كووبميينيرز قبل تسجيل الهدف.

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