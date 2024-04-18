البحث عن ريمونتادا.. صلاح يمنح ليفربول هدف التقدم على أتالانتا

نجح المصري محمد صلاح في تسجيل هدف التقدم لصالح ليفربول أمام أتالانتا في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

جاء هدف التقدم في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء بعد تسديد الكرة في الزاوية اليسرى داخل الشباك.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح ليفربول في الدقيقة الخامسة بداعي وجود لمسة يد على ماتيو روجيري من داخل منطقة الجزاء.

ويحتاج ليفربول لتسجيل هدفين آخرين من أجل التعادل مع أتالانتا الذي حقق الفوز ذهابا بثلاثية نظيفة على ملعب “أنفيلد”.

وجاء تشكيل ليفربول أمام أتالانتا على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي - ماك أليستر - كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - لويس دياز.

وضمت دكة بدلاء ليفربول أمام أتالانتا كلًا من:

أدريان، كيليهر، جو جوميز، إندو، نونيز، إليوت، جوتا، تسيميكاس، جرافنبيرخ، كلارك، ماكونيل، دانس، كوانساه.

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