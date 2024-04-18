الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

البحث عن ريمونتادا.. صلاح يمنح ليفربول هدف التقدم على أتالانتا

محمد صلاح
محمد صلاح

نجح المصري محمد صلاح في تسجيل هدف التقدم لصالح ليفربول أمام أتالانتا في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

جاء هدف التقدم في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء بعد تسديد الكرة في الزاوية اليسرى داخل الشباك.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح ليفربول في الدقيقة الخامسة بداعي وجود لمسة يد على ماتيو روجيري من داخل منطقة الجزاء.

ويحتاج ليفربول لتسجيل هدفين آخرين من أجل التعادل مع أتالانتا الذي حقق الفوز ذهابا بثلاثية نظيفة على ملعب “أنفيلد”.

وجاء تشكيل ليفربول أمام أتالانتا على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي - ماك أليستر - كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - لويس دياز.

وضمت دكة بدلاء ليفربول أمام أتالانتا كلًا من:

أدريان، كيليهر، جو جوميز، إندو، نونيز، إليوت، جوتا، تسيميكاس، جرافنبيرخ، كلارك، ماكونيل، دانس، كوانساه.

اقرأ أيضا.. محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام أتالانتا فى الدورى الأوروبى

محمد صلاح أتالانتا الإيطالي ليفربول مباراة أتالانتا وليفربول الدوري الاوروبي

مواد متعلقة

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام أتالانتا فى الدورى الأوروبى

ليفربول يواجه أتالانتا بروح "الريمونتادا" فى ربع نهائى الدورى الأوروبى اليوم

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: استهداف أصفهان بصواريخ إسرائيلية

عاجل.. تقارير أمريكية تكشف موعد اجتياح رفح

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

عاجل.. التلفزيون الرسمى الإيرانى: وقوع انفجارات قوية قرب أصفهان وسط البلاد

عاجل.. انفجارات قرب مطار أصفهان.. ومسؤول أمريكى: إسرائيل شنت هجوما على إيران

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي لذوي الإعاقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "الشاهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

صور

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الإسرائيلي يشيد بالفيتو الأمريكي ضد العضوية الفلسطينية الكاملة بالأمم المتحدة

انتهاك للقانون الدولى.. إسرائيل تعرقل وصول المساعدات إلى غزة

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟