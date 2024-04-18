محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام أتالانتا فى الدورى الأوروبى

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام أتالانتا في إياب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت الخميس الماضي على ملعب "أنفيلد" قد انتهت بفوز الفريق الإيطالي بثلاثة أهداف دون رد.

ويتواجد الدولي المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي لفريق ليفربول الليلة أمام أتالانتا الإيطالي.

وجاء تشكيل ليفربول أمام أتالانتا على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي - ماك أليستر - كورتيس جونز

خط الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - لويس دياز

وضمت دكة بدلاء ليفربول أمام أتالانتا كلًا من:

أدريان، كيليهر، جو جوميز، إندو، نونيز، إليوت، جوتا، تسيميكاس، جرافنبيرخ، كلارك، ماكونيل، دانس، كوانساه

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