الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام أتالانتا فى الدورى الأوروبى

محمد صلاح
محمد صلاح

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام أتالانتا في إياب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت الخميس الماضي على ملعب "أنفيلد" قد انتهت بفوز الفريق الإيطالي بثلاثة أهداف دون رد.

ويتواجد الدولي المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي لفريق ليفربول الليلة أمام أتالانتا الإيطالي.

وجاء تشكيل ليفربول أمام أتالانتا على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي - ماك أليستر - كورتيس جونز

خط الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - لويس دياز

وضمت دكة بدلاء ليفربول أمام أتالانتا كلًا من:

أدريان، كيليهر، جو جوميز، إندو، نونيز، إليوت، جوتا، تسيميكاس، جرافنبيرخ، كلارك، ماكونيل، دانس، كوانساه

اقرأ أيضا.. ليفربول يواجه أتالانتا بروح "الريمونتادا" فى ربع نهائى الدورى الأوروبى اليوم

الألماني يورجن كلوب ليفربول أتالانتا الإيطالي الدوري الاوروبي مباراة ليفربول وأتالانتا محمد صلاح

مواد متعلقة

ليفربول يواجه أتالانتا بروح "الريمونتادا" فى ربع نهائى الدورى الأوروبى اليوم

الدورى الأوروبى: "صلاح" على رأس قائمة ليفربول أمام أتالانتا

الأكثر قراءة

حقيقة عرض استثمارى جديد لـ"رأس جميلة" بشرم الشيخ

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

خبر سار لجماهير الأهلى قبل مواجهة مازيمبى فى دورى الأبطال

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

عاجل| استدعاء مسئولين بالجبلاية ونجوم فى الأهلى.. كواليس محاكمة حسين الشحات

"الأرصاد" تكشف حقيقة انتشار الذباب الصحراوى بالتزامن مع التقلبات الجوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "المشهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

صور

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين