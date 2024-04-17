الدورى الأوروبى: "صلاح" على رأس قائمة ليفربول أمام أتالانتا

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح قائد المنتخب الوطني، عن قائمة فريقه المستدعاة لخوض مباراة أتالانتا ببطولة الدوري الأوروبي.

يحل ليفربول ضيفًا على فريق أتالانتا، في التاسعة من مساء غدٍ الخميس في إياب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي، على ملعب أتليتي أزوري.

وانتصر أتالانتا على ليفربول في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف دون رد على ملعب أنفيلد.

قائمة ليفربول لمباراة أتالانتا بالدوري الأوروبي

حراس المرمى: أليسون بيكر، أدريان، كيليهير.

خط الدفاع: جو جوميز، ترينت ألكساندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، جاريل كوانساه، إبراهيما كوناتي، كوستاس تسيميكاس، أندي روبرتسون

وسط الملعب: جيمس ماكونيل، إندو واتارا، أليكسس ماك أليستر، كورتس جونز، هارفي إليوت، رايان جرافينبرخ، دومينيك سوبوسلاي.

الهجوم: جايدن دانز، بوبي كلارك، كودي جاكبو، ديوجو جوتا، داروين نونيز، محمد صلاح، لويس دياز.

ويغيب عن ليفربول في مباراة الغد كونور برادلي بعد تعرضه للإصابة في الكاحل في مواجهة كريستال بالاس الماضية بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت سكاي سبورتس إلى أنه من المقرر أن يغيب كونور برادلي لمدة 2 إلى 3 أسابيع عن ليفربول، بعد تعرضه للإصابة في الكاحل.

ويتطلع فريق ليفربول لتحقيق فوز كبير في مباراة الغد يؤهلهم لنصف نهائي البطولة الأوروبية وتعويض الخسارة التي تلقاها الفريق في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف دون رد.

ويدخل ليفربول المباراة متحمسًا لفرض سيطرته على اللعب وامتصاص ضغط جماهير أتالانتا وخطف هدف مبكر يحفز الفريق لمواصلة الضغط وقلب الفوز الكبير لأتالانتا لصالحهم، فيما يتطلع فريق أتالانتا لتكرار الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب واستغلال حالة التحفز التي سيدخل بها فريق ليفربول المباراة وتسجيل هدف مباغت يحبطون به محاولات لاعبي الريدز للعودة في النتيجة.