الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محطة تل أبيب

أطباء بلا حدود: هجوم إسرائيل على رفح كارثة لا يمكن تصورها

غزة
غزة

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، الثلاثاء، أن تدمير النظام الصحي جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على  قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، يؤدي إلى وقوع مزيد من الوفيات.

وأضافت أطباء بلا حدود في  تقرير لها اليوم، يحمل عنوان "الموت الصامت في غزة.. تدمير نظام الرعاية الصحية والكفاح من أجل البقاء في رفح"، أن نظام الرعاية الصحية في غزة تعرض للدمار، والرجال والنساء والأطفال يتعرضون لخطر سوء التغذية الحاد، الأمر الذي يؤدي إلى تدهور صحتهم البدنية والعقلية بسرعة.

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نظام الرعاية الصحية المدمر والظروف المعيشية غير الإنسانية تزيد أيضا من خطر انتشار الأوبئة

وأوضح البيان أن فرق أطباء بلا حدود العاملة بمدينة رفح تشير إلى أن نظام الرعاية الصحية المدمر والظروف المعيشية غير الإنسانية تزيد أيضا من خطر انتشار الأوبئة وسوء التغذية والصدمات النفسية طويلة الأمد.

وحذرت منظمة أطباء بلا حدود من أن أي هجوم إسرائيلي على المدينة، سيكون بمثابة كارثة لا يمكن تصورها، داعيا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار.

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وأكدت أطباء بلا حدود أن الحالة النفسية لجميع المواطنين في قطاع غزة، بما في ذلك الطواقم الطبية، في وضع سيئ للغاية، مشيرا  إلى أن هناك صعوبات جدية في إيصال الإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية إلى غزة بسبب القيود والعراقيل التي تفرضها سلطات الاحتلال.

وسبق، وقال مراسل القاهرة الإخبارية، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلية الحربية تقصف على بلدة ومخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأوضحت أن القصف أدى الى إصابة 7 مواطنين بينهم 3 أطفال، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال منطقة أبراج الشيخ زايد في بيت لاهيا بالقذائف.

وأفاد بشير جبر مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية"، باستشهاد فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي استهدف حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأضاف خلال رسالته على الهواء مباشرة، اليوم الثلاثاء، استشهاد عامل بعد اعتقاله من قبل قوات الاحتلال والاعتداء عليه في بلدة الظاهرية جنوب الخليل بالضفة الغربية.

اطباء بلا حدود النظام الصحي العدوان الإسرائيلى قطاع غزة رفح سوء التغذية

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