صحف اليوم: استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة يؤكد غياب حقوق الإنسان عن العالم

ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة وزيادة وتيرة الانتهاكات غير الإنسانية لقوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومخاطر تفجير الوضع في كامل الأراضي الفلسطينية واتساع دائرة الصراع، في ظل تجاهل الحكومة الإسرائيلية لكل التحذيرات والنداءات العاقلة من بعض دول العالم بصفة عامة ومصر على وجه الخصوص، يؤكد أن حقوق الإنسان قد غابت عن العالم وأن المنظمات الدولية التي ترفع شعارات حقوق الإنسان والحق في حياة كريمة آمنة قد فقدت مصداقيتها.

حقوق الإنسان

وأوضحت الصحيفة -في افتتاحية عددها الصادر اليوم الثلاثاء بعنوان "حقوق الإنسان.. والشعب الفلسطيني"- أن ما يجرى في الأراضي الفلسطينية وارتكاب قوات الاحتلال لجرائم حرب دامغة، بل ومنع الطعام والشراب والدواء عن الأطفال والنساء والعجائز وهدم البيوت فوق الرؤوس، كان كفيلا بأن تنتفض المنظمات الحقوقية العالمية التي طالما حاصرت وانتقدت العديد من دول المنطقة بتقارير حقوقية وهمية، بينما تتغاضى عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشارت الصحيفة إلى أن وقف إطلاق النار فورا وإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل مستمر وكميات كافية هي أبسط حقوق الشعب الفلسطيني الذي تجاوز 200 يوم تحت الحصار والجوع والقتل.