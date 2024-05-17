الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرصيف الأمريكى العائم يدخل الخدمة.. تفاصيل أول شحنة مساعدات بريطانية لـ غزة

رصيف غزة
رصيف غزة

تضمنت شحنة المساعدات التي تم تسليمها إلى غزة  عبر رصيف شيدته الولايات المتحدة مساعدات إنسانية بريطانية.

وقال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس الجمعة، إن شحنة المساعدات التي قدمتها المملكة المتحدة، ستكون كافية لإطعام 11 ألف شخص لمدة شهر.

وكتب "شابس" عبر حسابه على منصة "إكس": "تواصل المملكة المتحدة لعب دور رئيسي في هذا الجهد الدولي الهائل".

التنسيق اللوجستي في قبرص 

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وأضاف أن المملكة المتحدة تدعم التنسيق اللوجستي في قبرص وقامت بنشر سفينة تابعة للبحرية لمساعدة الأفراد الأمريكيين في بناء وتشغيل الرصيف.

ويتم في قبرص فحص محتوى شحنات المساعدات إلى غزة، وعند وصولها إلى شاطئ غزة، يتم نقل المساعدات على الرصيف بواسطة الشاحنات الموجودة بالفعل على متن السفن إلى منشأة في غزة.

ذراع لوجستية للأمم المتحدة 

وقال مسئول في الأمم المتحدة وفق شبكة "سي إن إن"، إن برنامج الغذاء العالمي سيعمل بعد ذلك كذراع لوجستية للأمم المتحدة لتوصيل المساعدات إلى الوكالات الأخرى أو توزيعها.

ومن المتوقع في البداية أن يساعد الرصيف في توصيل حوالي 90 شاحنة محملة بالمساعدات الأساسية إلى غزة يوميًا. ويمكن أن يصل هذا إلى حوالي 150 حمولة شاحنة، أو ما يقرب من 2 مليون وجبة يوميًا بمجرد تشغيل النظام بكامل طاقته.

وفي تبادلات إضافية عبر الحدود الشمالية لإسرائيل، مع احتدام الحرب في غزة، قال الجيش الإسرائيلي إنه تم تحديد ما يقرب من 75 صاروخًا عبرت من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية يوم الجمعة وتم اعتراض "العشرات".

وأفادت خدمات الطوارئ الإسرائيلية أن رجلين أصيبا بجروح طفيفة في منطقة الجليل وتم نقلهما إلى المستشفى.

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