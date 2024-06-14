الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

14 نخلة مصابة بالتسوس.. حقيقة المنشورات المتداولة لقطع الأشجار بالإسكندرية

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

كشفت محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة، حقيقة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، بشأن قطع أشجار بشارع أبو قير بمنطقة سبورتنج وكليوباترا حي شرق.

وأكدت محافظة الإسكندرية خلال بيانها، عدم صحة الأخبار المتداولة، وأن الصور المتداولة هي صور قديمة منذ 3 سنوات وتم الرد الفوري عليها.

وأشارت أن الصور المتداولة كانت لعدد 14 نخلة معمرة مصابة بالتسوس الشديد، وأقرت حينها لجنة متخصصة تضم خبراء في مجال الزراعة وأساتذة من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، بأن نخر السوس وصل لدرجة ضرورة قطعها لما تمثله من خطورة داهمة على أرواح المواطنين.

وأوضخت محافظة الإسكندرية أنه ومنذ ذلك التاريخ لم يتم قطع لأي أشجار، بل إن المحافظة نجحت في زراعة مئات الآلاف من مختلف أنواع الأشجار ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، حيث وصل إجمالي ما تمت زراعته حتى الآن إلى 300 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة.

كما أطلقت المحافظة عددًا من المبادرات منها مسابقة "الإسكندرية تتألق بميادينها" لتحفيز الأحياء والإدارة المركزية لتجميل المدينة للاهتمام بالحدائق العامة وزيادة المساحات الخضراء، هذا بخلاف ما تم من تطوير رائع لحدائق قصر المنتزه الملكية.

وتناشد محافظة الإسكندرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

وفي سياق متصل تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أعمال المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، والتي تستهدف زراعة 60 ألف شجرة بأحياء الإسكندرية، والتي تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وتماشيًا مع جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية.

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