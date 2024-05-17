الجمعة 17 مايو 2024
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97 اتصالًا و4 قمم.. جهود الرئيس على مدار 7 شهور لدعم القضية الفلسطينية

أشرف عبدالغني
أشرف عبدالغني

قال الكاتب الصحفي أشرف عبدالغني، إن قمة البحرين من حيث التوقيت شديدة الأهمية، ومن حيث التحديات فهي قمة ستضع الأمة العربية أمام مسئولياتها حيال ما يحدث في قطاع غزة، وحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر "إكسترا نيوز"، أن الوطن العربي الآن وليس بعد قليل عليه أن يقف وقفة صلبة وراء كلمة الرئيس السيسي، لأنها كانت كلمة جامعة ومانعة ووضعت كافة الأمور في نصابها الصحيح.

وأكد أن الدولة المصرية هي من تتصدى لكافة المؤامرات التي تحاول إسرائيل تنفيذها في غزة، لافتًا إلى أن كلمة الرئيس السيسي أمام العالم أمس في قمة المنامة حلقة ضمن حلقات طويلة خاضتها مصر للدفاع عن القضية الفلسطينية بكل قوة.

وكشف عن  أن الرئيس السيسي أجرى وتلقى تحديدًا 97 مداخلة هاتفية من قادة دول العالم الغربي، واستقبل 54 وفدًا من قيادات الدول الغربية الكبرى، ومن خلال الوفود الأمريكية والتي وصلت أعدادها 12 وفدًا أمريكيًا، علاوة على دعوة والمشاركة في 4 قمم مختلفة في مقدمتها "قمة القاهرة" للسلام، وذلك منذ 7 أكتوبر الماضي.

كلمة الرئيس السيسي في قمة البحرين 

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القمة العربية بالبحرين تنعقد اليوم في ظرف تاريخي دقيق تمر به منطقتنا، فما بين التحديات والأزمات المعقدة في العديد من دولنا إلى الحرب الإسرائيلية الشعواء ضد أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، تفرض هذه اللحظة الفارقة على جميع الأطراف المعنية الاختيار بين مسارين: مسار السلام والاستقرار والأمل أو مسار الفوضى والدمار الذي يدفع إليه التصعيد العسكري المتواصل في قطاع غزة.

وأضاف الرئيس السيسي- خلال كلمته بالدورة "33" للقمة العربية المنعقدة بمملكة البحرين- أن التاريخ سيتوقف طويلًا أمام تلك الحرب ليسجل مأساة كبرى، عنوانها الإمعان في القتل والانتقام، وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه وتشريد أبنائه والسعي لتهجيرهم قسريًا، واستيطان أراضيهم وسط عجز مؤسف من المجتمع الدولي بقواه الفاعلة ومؤسساته الأممية.

وشدد الرئيس السيسي، على أن أطفال فلسطين الذين قُتِل ويُتِّم منهم عشرات الآلاف في غزة ستظل حقوقهم سيفًا مُسَلَطًّا على ضمير الإنسانية حتى إنفاذ العدالة من خلال آليات القانون الدولي ذات الصلة.

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