سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 8-6-2024

يهتم الملايين بمتابعة اختلاف سعر الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن خاصة ربات البيوت حيث يعد مشتقات الطيور من لحوم الدواجن والبيض من الوجبات الأساسية للمصريين سواء في الإفطار أو الغذاء.

سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 8-6-2024

يشهد سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 8-6-2024 في الأسواق المصرية حالة من الاستقرار مع توفير الأعلاف الداجنة في اللازمة لصناعة الثروة الداجنة

وجاءت أسعار الطيور في الأسواق المصرية كما يلي:-

كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار سجل نحو 99 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 106 جنيه.

كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار سجل نحو 120 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 128 جنيه.

كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار سجل نحو 99 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 116 جنيه.

كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار سجل نحو 75 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 85 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم السبت 8-6-2024

سعر الكتكوت البلدي الحر عمر يوم يتراوح من 6.75 إلى 7 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي المشعر عمر يوم يتراوح من 7.00 إلى 7.25 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي الهجين عمر يوم يتراوح من 7.50 إلى 7.75جنيه.

سعر الكتكوت الروزي للتسمين عمر يوم يتراوح من 20.00 إلى 20.50 جنيه.

سعر الكتكوت الروزي الفيومي عمر يوم يتراوح من 18.00 إلى 18.25 جنيه.

سعر الكتكوت الجميزة عمر يوم يتراوح من 18.25 إلى 18.50 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو شيفر بيور يتراوح من 18.25 إلى 18.50 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض فوق 42 جرام يتراوح من 27.50 إلى 27.75 جنيه.

أسعار البيض اليوم السبت 8-6-2024

كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار وصلت إلى 125 جنيه وفي المحلات التجارية نحو 135 جنيه.

كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار وصلت إلى 133 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 140 جنيه.

كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار وصلت إلى 140 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 145 جنيه.