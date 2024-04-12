روما يهزم ميلان على ملعبه بهدف فى الدورى الأوروبى

فاز فريق روما على مضيفه ميلان بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، في إطار منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

ونجح جيانلوكا مانشيني في تسجيل هدف المباراة الوحيد لصالح الضيوف في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول.

وجاء الهدف من ركلة ركنية نفذها باولو ديبالا ووصلت الكرة إلى مانشيني الذي وضع الكرة برأسه في مرمى الحارس مايجنان.

في الشوط الثاني، غابت الفرص المحققة للتسجيل من جانب الفريقين، مع وجود أفضلية نسبية في الاستحواذ لصالح نادي ميلان، لتنتهي المباراة بانتصار ثمين لفريق روما الذي سيستضيف ميلان على ملعب "الأوليمبيكو" يوم الخميس المقبل في مباراة الإياب.