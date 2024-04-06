السبت 06 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ميلان يهزم ليتشي بثلاثية ويواصل مطاردة إنتر على صدارة الدوري الإيطالي

كريستيان بوليسيتش
كريستيان بوليسيتش

انتصر فريق ميلان على ضيفه ليتشي في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ31 لبطولة الدوري الإيطالي، بثلاثة أهداف دون رد.

وأنهى ميلان الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدفين دون رد.

واستحوذ لاعبو ميلان على مجريات اللعب منذ بداية الشوط الأول للمباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين الفريقين وفي مستوى متوسط ولكن الفاعلية الهجومية كانت من جانب لاعبي ميلان.

وافتتح كريستيان بوليسيتش التسجيل لفريق ميلان في الدقيقة السادسة بصناعة من زميله تشوكويزي.

واستمرت المحاولات الهجومية بين كلا الفريقين خلال الدقائق التالية من عمر الشوط الأول.

وأضاف أولفييه جيرو هدف ميلان الثاني في الدقيقة 20 بصناعة زميله ياسين عدلي.

وتلقى نيكولا كرستوفيتش، لاعب ليتشي، البطاقة الحمراء وطرد من الملعب في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول بسبب التدخل العنيف.

وسدد لاعبو ميلان 4 كرات على المرمى من 6 محاولات وخرجت كرة من الملعب واعترض الدفاع أخرى، مقابل 3 تسديدات من 7 محاولات لفريق ليتشي وخرجت 3 من الملعب واعترض الدفاع تسديدة واحدة.

واستحوذ لاعبو ميلان على مجريات اللعب بنسبة 59% مقابل 41% لصالح فريق ليتشي.

واستمر استحواذ لاعبي ميلان على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، وكذلك واصل كلا الفريقين على نفس المستوى الهجومي الذي قدماه خلال الشوط الأول.

وأضاف رافائيل لياو الهدف الثالث لميلان في الدقيقة 57.

وتبادل كلا الفريقين المحاولات الهجومية خلال المتبقي من أحداث المباراة من أجل الوصول للمرمى وتسجيل هدف تعزيز الانتصار لميلان أو تقليص الفارق لفريق ليتشي.

إجمالًا، سدد لاعبو ميلان 8 كرات على المرمى من 16 محاولة وخرجت 5 كرات من الملعب واعترض الدفاع 3 تسديدات، مقابل 6 تسديدات من 11 محاولة لفريق ليتشي وخرجت 4 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدة واحدة.

واستحوذ ميلان على مجريات اللعب بنسبة 64% مقابل 36% لصالح فريق ليتشي.

ورفع ميلان رصيده لـ68 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما توقف رصيد ليتشي عند 29 نقطة في المركز الـ13.
 

ميلان ليتشي الدورى الايطالى مباراة ميلان وليتشي إنتر

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