الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

انتصارات مستمرة.. "هاتريك" ديبالا يقود روما لفوز صعب على أتالانتا

دي روسي وديبالا
دي روسي وديبالا

اقتنص روما فوزا غاليًا من ضيفه تورينو 3-2 اليوم الاثنين في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقمص النجم الأرجنتيني باولو ديبالا دور البطولة وسجل الأهداف الثلاثة هاتريك لفريق العاصمة روما.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله، حيث تقدم روما بهدف سجله ديبالا من ضربة جزاء في الدقيقة 42 لكن بعدها بدقيقتين فقط رد المهاجم الكولومبي دوفان زاباتا بهدف التعادل لتورينو.

وفي الشوط الثاني أحرز النجم الأرجنتيني ديبالا الهدفين الثاني والثالث لروما في الدقيقتين 57 و69 ثم سجل تورينو الهدف الثاني قبل دقيقة واحدة من النهاية، بتوقيع ديان هويسين لاعب روما بالخطأ في مرماه.

الفوز رفع رصيد روما إلى 44 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد تورينو عند 36 نقطة في المركز العاشر.

ونجح دانيلي دي روسي في سجله الجيد مع روما منذ تولية المهمة بعد رحيل جوزيه مورينيو، حيث خسر لقاء واحد وتعادل لقاء في 7 لقاءات.

روما تورينو الدورى الايطالى ديبالا دي روسي

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