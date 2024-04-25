الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

في الظهور الأول لـ كانافارو.. روما يهزم أودينيزي في مباراة الـ18 دقيقة

فوز روما
فوز روما

حقق فريق روما الإيطالي فوزًا ثمينًا على أودينيزي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن الجولة 32 من منافسات الدوري الإيطالي.

وانتصر فريق العاصمة الإيطالية على أودينيزي في مباراة استمرت 18 دقيقة فقط.

وكانت المباراة قد تم إلغائها بعد أن كان الطرفين متعادلين بنتيجة 1-1، حيث قررت اللجنة المسؤولة عن الدوري الإيطالي، استئناف المباراة من الدقيقة 72 وهو الوقت الذي شهد إلغاء اللقاء الذي أقيم يوم 14 أبريل.

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سبب إلغاء المباراة

توقفت مباراة روما وأودينيزي يوم 14 أبريل الماضي في الجولة 32 بسبب سقوط إيفان نديكا مدافع فريق الذئاب بمفرده وبدون أي تدخل.

وتبين أن المدافع الإيفواري قد أصيب بهبوط في الدورة الدموية، قبل أن يخبر كريس سمولينج زميله في الفريق عن شعوره بألم في الصدر.

وتم إيقاف المباراة من قبل الحكم الذي طلب من الفريقين، الانتظار لحين التعرف على حالة المدافع الصحية.

وبعد ذلك أبلغ دانييلي دي روسي أن لاعبي الفريقين لا يرغبون في مواصلة اللقاء قبل ان يعلن الحكم عن نهاية المباراة.

المباراة التي تقدم فيها روبرتو بيريرا لصالح أودينيز في الدقيقة 23 وتعادل روميلو لوكاكو في الدقيقة 64، استكملت اليوم لكن بعد أن حدث عدة تغييرات.

وفي سابقة قد تكون الأولى من نوعها، بدأ فابيو كانافارو مشواره مع أودينيزي بمواجهة روما لمدة 18 دقيقة فقط استكملًا لتلك المباراة التي توقفت قبل أسبوعين بعد سقوط إيفان نديكا مدافع روما.

وتولى كانافارو المهمة خلفًا للمدرب جابريييلي تشيوفي الذي تمت إقالته قبل 3 أيام.

واستطاع بريان كريستانتي أن يسجل هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من الضائع.

وارتفع رصيد روما بهذا الفوز عند 58 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب وتوقف رصيد أودينيزي عند 17 نقطة في المركز السابع عشر.
 

روما إيفان نديكا أودينيزي كانافارو الدورى الايطالى

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