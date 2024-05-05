ألعاب الموت تحصد أرواح الأطفال.. حادث ملاهى أكتوبر ليس الأول

لم يكن حادث وفاة فتاة داخل أحد الألعاب بملاهي مدينة 6 أكتوبر هو الأول، ولكن سبقها العديد من الحوادث المتشابهة، منها طفلة بورسعيد التي اشتبك شعرها في الجنزير وتوفيت أيضا، والعديد من الحوادث التي بدأت باللعب وانتهت بالوفاة.

تلك الألعاب التي يلجأ لها الأطفال والشباب أيضا في المناسبات خاصة في الأعياد والمناسبات، حيث يخرج الناس إلى الحدائق العامة والملاهي.

وفاة طفلة بورسعيد في الملاهي

طفلة بورسعيد، مريم هاني والتي توفيت في مشهد بشع أمام أعين أسرتها التي كانت ترتجف خوفا من هول المشهد، أثناء تواجدهم داخل قرية سياحية غرب بورسعيد، والتي تعرضت لحادث أليم خلال قيادتها سيارة سباق، حيث اشتبك شعرها بجنزير العجلات، ما تسبب في وفاتها، رغم محاولات الحماية المدنية استخلاصها من السيارة.

وفاة فتاة في ملاهي 6 أكتوبر

كما شهدت ملاهي في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، حادثا أليما كانت ضحيته فتاة، والتي لم تتحمل تواجدها في اللعبة مما تسبب في توقف عضلة القلب ووفاتها بعد نقلها للمستشفى.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوفاة فتاة أثناء ركوبها لعبة قطار الموت داخل مدينة ملاهٍـ شهيرة في أكتوبر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة.

بالفحص تبين أثناء ركوب فتاة عمرها 22 سنة لعبة القطار بصحبة أصدقائها فقدت وعيها فقام العامل بإيقاف اللعبة في الحال، وتم نقلها إلى المستشفى فاقدة للوعي تمامًا؛ وتبين توقف عضلة القلب وأجرى الأطباء عمليات إنعاش للقلب إلا أنها لم تستجب وتوفيت في الحال، وتحرر محضر بالواقعة.

سقوط طفلة من لعبة الإعصار في الإسكندرية

في منطقة المنتزه، بمحافظة الإسكندرية توفيت الطفلة “دنيا سعيد” 12 عامًا، متوفاة إثر إصابتها بجروح وكسور بمختلف أنحاء الجسم، عقب سقوطها من لعبة تسمى الإعصار

وقد انتقل ضباط مباحث القسم إلى المستشفى المشار إليه، وتبين من التحريات أن الطفلة كانت في نزهة برفقة أسرتها بملاهي بمنطقة الرأس السوداء، وسقطت من لعبة، ما أدى إلى وفاتها.

وكشفت أسرة الضحية أثناء التحقيق معها، أن اللعبة لم تكن مزودة بعوامل الأمان، أضافت الأسرة السرة أنه مع دوران اللعبة في الهواء سقطت دنيا من ارتفاع 10 أمتار، واصطدمت الأجزاء الحديدية للعبة برأسها، لتلفظ أنفاسها قبل وصولها إلى المستشفى.

وفاة طفلة في مراجيح بسوهاج

مركز طهطا بمحافظة سوهاج كان شاهدا أيضا على حادث أليم، حيث لقيت طفلة مصرعها بعد أن سقطت من أحد المراجيح أثناء لهوها مما أدى إلى وفاتها.

تحريات أجهزة الأمن كشفت وفاة نسمة ع. ش 6 سنوات من قرية شطورة التابعة لمركز طهطا جثة هامدة إثر سقوطها من أعلى الملاهى والمرجيح من أحد الملاهى بطهطا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة.

مصرع طفلة وإصابة شقيقيها في الدقهلية

في ملاهى مدينة جمصة، المصيف الشهير بمحافظة الدقهلية، التي كانت شاهدة على حادث أليم، حيث سقطت أرجوحة يستقلها 3 أطفال أشقاء، فتوفيت طفلة، بينما أصيب شقيقيها.

تحريات ضباط مباحث جمصة كشفت عن إصابة محمد أحمد مدحت 12 سنة، طالب، وشقيقته هنا، تلميذة، ووفاة شقيقتهما ياسمين حيث تبين أنه أثناء اللهو بالأرجوحة، اختل توازنهم وسقطوا أرضا مما أدى إلى حدوث إصابتهم، وتم نقلهم إلى مستشفى بلقاس المرکزي.