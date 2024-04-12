بهجة الأطفال: المراجيح تزيد من فرحة العيد فى ملاهى القناطر (بث مباشر)

تُعتبر الملاهي والحدائق في مدينة القناطر الخيرية، التابعة لمحافظة القليوبية، وجهة محببة للأسر وأطفالهم لقضاء أوقات سعيدة خلال أيام عيد الفطر المبارك والأعياد بشكل عام، استقبلت الملاهي والحدائق على مدار اليوم الآلاف من الأشخاص للاحتفال بالعيد في ثاني أيامه.

ملاهي وحدائق تعج بالبهجة

امتلأت ملاهي وحدائق القناطر الخيرية بالزائرين الذين حرصوا على تجربة مختلف الألعاب الترفيهية، من الألعاب الدوارة إلى سيارات الكهربائية والقطارات والطائرات، التي جذبت اهتمام الأطفال من مختلف الأعمار.

كما حرصت الكثير من العائلات على قضاء عطلة ثاني أيام العيد في الحدائق، وتناول البعض الطعام والشراب في الهواء الطلق، بينما لعب الأطفال في المساحات الخضراء.

الخيول والدراجات تستخدم في التنزه بالقناطر

لم تقتصر احتفالات العيد على الأماكن الترفيهية فقط، بل امتدت إلى مختلف أنحاء المدينة، حيث استأجر بعض المواطنين الدراجات الهوائية والنارية والخيول للتنزه بها في أرجاء القناطر.

توفرت خيارات ترفيهية أخرى، مثل ركوب الحنطور والرحلات النيلية باستخدام المراكب واليخوت.



المصريون يواصلون الاحتفال فى المتنزهات والشواطئ والرحلات النيلية

استمر المصريون في الاحتفال بثاني أيام عيد الفطر المبارك مع تكثيف الاستعدادات لحل أي مشكلات طارئة بالتعاون مع جميع الأجهزة التنفيذية.

شهدت محافظة البحر الأحمر إقبالًا كبيرًا من المواطنين على المتنزهات والشواطئ العامة والأندية الشاطئية في مدن المحافظة.

وفي مدينة الغردقة، استقبل النادي الاجتماعي المئات من الأسر والعائلات منذ بداية يوم أمس، مع توفير أنشطة ترفيهية للأعضاء والرحلات الخارجية ومنطقة لعب للأطفال، وذلك في ظل استمرار حالة الطوارئ وزيادة أعداد المنقذين.

وشهد شاطئ رقم 4 في الغردقة إقبالًا كبيرًا من المواطنين بعد استكمال تجهيزات الشاطئ قبل عيد الفطر، مع توفير منطقة ممشى جديدة على كورنيش المدينة لاستقبال الزوار.

وفي المحافظات الأخرى مثل سفاجا والقصير ومرسى علم، شهدت الشواطئ العامة والحدائق والمتنزهات إقبالًا كبيرًا في ثاني أيام العيد.

في محافظة الوادي الجديد، استقبلت الحدائق العامة ومراكز الشباب إقبالًا ملحوظًا من المواطنين للاستمتاع بالطبيعة الخلابة في ثاني أيام العيد، وذلك بعد فتحها بالمجان أمام الجميع.

وفي الغربية، فتحت جميع الحدائق والمتنزهات بالمجان لاستقبال آلاف المواطنين للاحتفال بعيد الفطر المبارك، وسط توفير كل الخدمات اللازمة وتكثيف التدابير الأمنية والإسعافية.

في أسيوط، شهدت جميع الحدائق والمتنزهات توافدًا كبيرًا من المواطنين للاحتفال بعيد الفطر المبارك في أجواء من الفرحة والبهجة، وذلك بمتابعة مستمرة من رؤساء المراكز والأحياء ونوابهم.

هذا وشهدت الشوارع الرئيسية والميادين تواجدًا كثيفًا من أطقم المرور لتسهيل حركة المرور وتحقيق السيولة المرورية.