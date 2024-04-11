حدائق القناطر الخيرية والمركز الثقافى الإفريقى بأسوان وجهة مميزة للزوار فى العيد

وجه وزير الري الدكتور هاني سويلم بتكثيف أعمال الصيانة والنظافة في حدائق القناطر الخيرية وتجهيز الجراجات لاستقبال الزائرين خلال العيد.

وشهدت حدائق الري بالقناطر الخيرية إقبالًا كبيرًا من المصريين والأجانب، حيث تم تطوير العديد من الحدائق خلال السنوات الماضية، وتبذل أجهزة الوزارة جهودًا كبيرة لتوفير كل الخدمات للزوار من أعمال الصيانة والنظافة والتأمين والتنظيم.

المركز الثقافي الإفريقي بأسوان

استقبل المركز الزائرين خلال عيد الفطر للاحتفال داخل قاعاته والحدائق الملحقة، ويضم المركز العديد من اللوحات والمقتنيات والأفلام الوثائقية التي تمثل حضارة وثقافة الدول الإفريقية، وتم إنشاء المركز ليصبح مقصدًا سياحيًا بارزًا وإضافة حضارية مهمة بمدينة أسوان.

ويضم المركز خمس مساحات متنوعة تحتوى كل منها على مقتنيات للدول الأفريقية، بالإضافة إلى مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكى تاريخ النيل.

النصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية

تم إنشاؤه في عام ١٩٦٧، ويصل ارتفاعه إلى ٧٢ مترا، ومصمم على شكل زهرة لوتس من خمس بتلات محفور عليها نقوش تحكى تاريخ إنشاء السد العالي.

معلومات مهمة

تم تطوير ٩ حدائق في القناطر الخيرية بمساحة إجمالية تقارب ٦٠ فدانا.

ويضم المركز الثقافي الإفريقي مسرحًا رومانيًا مكشوفًا.

ويمثل النصب التذكاري رمزًا للصداقة بين مصر والاتحاد السوفيتي.