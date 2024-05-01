الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إصابة 3 مواطنين في حادث انقلاب سيارة بأسوان

آرشيفية
آرشيفية

وقع حادث انقلاب سيارة نقل على طريق أبو سمبل الدولي جنوب أسوان، أسفر عن اصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

البداية بتلقي مديرية الشئون الصحية بأسوان، تحت إشراف الدكتور محمد سعيد، وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائى بأسوان، إخطار بوقوع حادث على طريق "أسوان - أبوسمبل" بالقرب من الكيلو 170، وتبين أن الحادث انقلاب سيارة ربع نقل 2 كابينه.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 مواطنين بإصابات مختلفة ما بين كدمات متفرقة بالجسم، وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

حادث انقلاب أبوسمبل الدولى جنوب أسوان المصابين الرعاية الطبية اللازمة الإجراءات القانونية

مواد متعلقة

وفاة مسن وحفيده فى حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة بالوادى الجديد

مصرع زوجين وإصابة أبنائهما فى حادث بطريق "سفاجا- قنا"

مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث تصادم بالغربية

محافظ مطروح يتابع تقديم الرعاية الطبية لمصابي حادث طريق النجيلة

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب موتوسيكل بالدقهلية

الأكثر قراءة

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

بدء تطبيق قرار منع تداول الأسماك بالمطاعم والأسواق في البحر الأحمر

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

ريم أحمد تُعلن وفاة والدتها.. وهذا ما طلبته من الجمهور

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

ريم وبربري يوضحان حقيقة انفصالهما في فيديو جديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

إبراهيم داود

تلاقى الأجناس الأدبية فى الأقصر

ماجد حبته

بايدن.. مكالمة وبيانان

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

صور

سيوة.. زيارة خاصة إلى أرض المليون نخلة

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

محطة تل أبيب

المزيد

في اليوم 208 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته على رفح المكتظة بـ1.5 مليون فلسطيني

"تايمز أوف إسرائيل" تكشف جنسية مُنفذ عملية الطعن بالقدس

جيروزاليم بوست: نتنياهو عالق فى القرارات المصيرية.. وإنهاء حرب غزة الخيار الأمثل