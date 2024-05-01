إصابة 3 مواطنين في حادث انقلاب سيارة بأسوان

وقع حادث انقلاب سيارة نقل على طريق أبو سمبل الدولي جنوب أسوان، أسفر عن اصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

البداية بتلقي مديرية الشئون الصحية بأسوان، تحت إشراف الدكتور محمد سعيد، وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائى بأسوان، إخطار بوقوع حادث على طريق "أسوان - أبوسمبل" بالقرب من الكيلو 170، وتبين أن الحادث انقلاب سيارة ربع نقل 2 كابينه.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 مواطنين بإصابات مختلفة ما بين كدمات متفرقة بالجسم، وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.