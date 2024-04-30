الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يتابع تقديم الرعاية الطبية لمصابي حادث طريق النجيلة

مستشفى النجيلة المركزى
مستشفى النجيلة المركزى

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والصحية لمصابي حادث انقلاب سيارة بالطريق الدائري لمدينة النجيلة صباح اليوم الثلاثاء، والذي أدى إلى إصابة ٩ أشخاص منهم ٨ من دولة ليبيا وفرد مصرى  بإصابات مختلفة.

وعقب وقوع الحادث تم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى النجيلة المركزى وتقديم كافة  الرعاية والخدمات الطبية العاجلة والاسعافات اللازمة للمصابين.

_الرعاية الطبية

ووجه محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة للحالة الصحية للمصابين ونقل الحالات التى تستدعى حالاتها إلى مستشفيات أخرى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة  حتى تماثلهم الشفاء  وتذليل أي عقبات. 

_مستشفى النجيلة المركزى

وأوضح الدكتور مبروك سالم  وكيل وزارة الصحة بمطروح على استمرار تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة  للمصابين مشيرا أنه  تم نقل عدد 3 حالات  من المصابين إلى مستشفى مطروح العام لتلقى الرعاية الطبية اللازمة واستمرار 6 حالات بمستشفى النجيلة المركزى.

وفي سياق أخر، كان قد أجرى الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، جولة للمرور على قسم الغسيل الكلوي بمستشفى مطروح العام لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية ومدى توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ومتابعة الحالة الصحية للمرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم وتذليل أى عقبات إن وجدت. 

_الخدمات الطبية

وأثناء المرور على المرضى بقسم الغسيل الكلوي بالمستشفى استمع "سالم" للمرضي واقتراحاتهم مستبينا عن ارائهم فى الخدمات الطبية والفريق الطبي، موجها بسرعة عمل الصيانة الدورية لإحدى ماكينات الغسيل المعطلة حديثا والإفادة.

ووجه وكيل صحة مطروح، لمدير إدارة التغذية بالمديرية بمراجعة مقننات مرضى الكلى والالتزام بالمقتنيات الوزارية لمرضى الفشل الكلوي على وجه الخصوص مؤكدا علي انه وجميع الأطقم الطبية لم ولن يدخروا اى جهد فى سبيل تقديم الخدمات الطبية العاجلة واللائقة للمترددين على المنشأت الصحية بمحافظة مطروح.

محافظ مطروح تقديم كافة أوجه الرعاية الرعاية الطبية مصابي حادث انقلاب سيارة اصابة 9 أشخاص

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