السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

وكيل "صحة مطروح" يتفقد وحدات الأطفال حديثي الولادة بالمستشفى التخصصي

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أجرى الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح اليوم السبت، جولة تفقدية على وحدات الأطفال حديثي الولادة بمستشفى الأطفال التخصصي في زيارة مفاجئة لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للأطفال وكذلك الوقوف على مدى الانضباط الإداري داخل المستشفى، وخاصة بالوحدات ذات الطبيعة الخاصة وأقسام الطوارئ ووحدات الأطفال حديثي الولادة.

 

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،  بالمتابعة الدورية للمستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية والمرور الميداني المستمر الصباحي والمسائي.

_توافر الأدوية والمستلزمات الطبية  

وخلال جولة وكيل صحة مطروح على المستشفى بحضور  الدكتورة هالة عبدالله مدير المستشفى، تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وأكياس الدم ومشتقاته وخلال الزيارة تم التحدث مع المرضى وذويهم لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة للأطفال المرضى وتطلعاتهم لدراستها والعمل على تنفيذها. 

_الإجراءات التمريضية

كما تأكد وكيل صحة مطروح خلال المرور على وحدات الأطفال حديثي الولادة من الإجراءات التمريضية وتواجد الأطقم الطبية لتقديم خدمات صحية لائقة لجميع اطفال المحافظة موجها بضرورة عرض الموقف الحالى للقوة البشرية لأعضاء هيئة التمريض لدراستها ودعم المستشفي حال الاحتياج الفعلى.

 

وأكد  "سالم"  أنه وجه للدكتورة ليلى صلاح مدير ادارة المستشفيات والدكتورة مروه عبدالمنعم مدير ادارة الرعاية الاساسية بدعم  مستشفى الأطفال ومستشفى مطروح العام بعدد مناسب من الأطباء منتصف الأسبوع الجارى استعدادا لمواجهة الزيادة المتوقعة من المرضى والمترددين خلال الفترة المقبلة وبدء موسم الصيف بالمحافظة.

 

 

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وكيل صحة مطروح وحدات الأطفال حديثي الولادة الخدمات الطبية المقدمة للأطفال مستشفي الاطفال التخصصي مطروح

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