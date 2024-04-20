وكيل "صحة مطروح" يتابع جودة تقديم الخدمات الصحية بالمستشفى العام (صور)

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، مستشفى مطروح العام لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية ومدى توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي وتوافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته وجاهزية المستشفى لحالات الطوارئ والحوادث.

_ تقديم الخدمات الطبية

بدأ "سالم" جولته بالمرور على عناية القلب وقسم الغسيل الكلوى وعناية الباطنة بالمستشفى لمتابعة الحالة الصحية للمرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم، موجهًا المهندسة مروة رفعت مدير الإدارة الهندسية بالمديرية بسرعة إجراء الصيانات اللازمة بوحدة الغسيل الكلوى.

_توفير أوجه الرعاية الطبية

واستمع وكيل صحة مطروح لبعض مرافقي الحالات أثناء المرور للاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة، مؤكدًا على توفير كل أوجه الرعاية الطبية والدعم النفسى لهم، موجهًا للأستاذة إيناس الصيرفى مسئولة التعاقدات بضرورة الإسراع فى التعاقد مع أخصائي جراحة أوعية دموية آخر.

_بحث متطلبات المرضى

واستكمل "سالم" جولته ترافقه الدكتورة دار السلام حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمطروح، بالمرور على العناية المركزة بقسطرة القلب لمتابعة الحالة الصحية للمرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم وبحث أى متطلبات للمرضى.

وأكد وكيل صحة مطروح أن جميع الأطقم الطبية لم ولن يدخروا أى جهد فى سبيل تقديم الخدمات الطبية العاجلة واللائقة للمترددين على المنشآت الصحية بمحافظة مطروح، مشيرًا إلى أن الجولات مستمرة على كل المنشآت الصحية، وأنه تم تشكيل عدة فرق تحت إشرافه المباشر للمتابعة المستمرة والتأكد من سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة بالمحافظة.

جانب من الجولة التفقدية بمستشفى مطروح العام

جانب من الجولة التفقدية بمستشفى مطروح العام

جانب من الجولة التفقدية بمستشفى مطروح العام

جانب من الجولة التفقدية بمستشفى مطروح العام

جانب من الجولة التفقدية بمستشفى مطروح العام