إصابة طفل وسيدة فى حادث تصادم بمطروح

أصيب اليوم الجمعة، طفل وسيدة في حادث تصادم سيارتين في منطقة الكيلو 4 بمدينة مرسى مطروح وتم على الفور نقلهم إلى مستشفى مطروح العام.

ـ أسماء المصابين

وحصلت الدستور على أسماء المصابين وهم "منال جمال محمد 32 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بعظام الوجه، ادم مصطفي محمد 9 سنوات مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح بفروة الرأس".

ـ إجراء الفحوصات الطبية

وقام الطاقم الطبى فى مستشفى مطروح العام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.