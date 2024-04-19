الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

إصابة طفل وسيدة فى حادث تصادم بمطروح

اسعاف
اسعاف

أصيب اليوم الجمعة، طفل وسيدة في حادث تصادم سيارتين في منطقة الكيلو 4 بمدينة مرسى مطروح وتم على الفور نقلهم إلى مستشفى مطروح العام.

ـ أسماء المصابين

وحصلت الدستور على أسماء المصابين وهم  "منال جمال محمد  32 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بعظام الوجه، ادم مصطفي محمد 9 سنوات مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح بفروة الرأس".

ـ إجراء الفحوصات الطبية

وقام الطاقم الطبى فى مستشفى مطروح العام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.

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