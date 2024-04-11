الخميس 11 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يتابع الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب سيارة أجرة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك، الإسعافات وأوجه الرعاية الطبية العاجلة لمصابى حادث انقلاب سيارة  أجرة وإصابة ٧ ركاب، بالكيلو 145 اتجاه اسكندريه - الطريق الساحلي بالقرب من مدينة الضبعة، موجها بالمتابعة المستمرة وتذليل أى عقبات والاطمئنان حتى خروجهم بعد كافة الفحوصات وتمام الشفاء. 

_تقديم  الخدمات الطبية

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة في مطروح، أنه بالتنسيق  مع الدكتور محمد عبدالسلام نائب مدير مستشفى الضبعة المركزى جارى تقديم  الخدمات الطبية لعدد   ٧ مصابين.  

وأضاف سالم، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بسيارات الإسعاف ورفع حالة الطوارىء بمستشفى الضبعة المركزى  ونقل المصابين وعددهم ٧ مصابين “ رجل و٤ سيدات وطفلين ”  إلى مستشفى الضبعة المركزي لتلقى الخدمات العلاجية المناسبة، وتصنيف الحالات الطبية وتقديم الخدمات الطبية العاجلة للمصابين. 

  
وأشار إلى أنه تم تشخيص حالتهم بعد عمل جميع الفحوصات اللازمة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم وحالتهم مستقرة وخروج الحالات من المستشفي ولا توجد اى حالة وفاة مؤكدا على تواجد الاطقم الطبية من نائب مدير المستشفى على رأس الحدث وجميع القوى البشرية وتوافر فصائل الدم ومشتقاته ببنك الدم الخاص بالمستشفى وجاهزية الاقسام الحرجة  لاستقبال الحالات وجاهزية قسم العمليات فى حالة الحاجة الى التدخلات الجراحية العاجلة للمصابين. 

1000201505
1000201505
1000201503
1000201503
1000201507
1000201507
محافظ مطروح ثاني أيام عيد الفطر المبارك الرعاية الطبية مصابى حادث إنقلاب سيارة أجرة إصابة ٧ ركاب مطروح

مواد متعلقة

وكيل صحة مطروح يتابع انتشار الفرق بأماكن التجمعات والمتنزهات

هدايا للأطفال.. محافظ مطروح يستقبل المهنئين بعيد الفطر (صور)

لليوم الثاني.. ألعاب وتوزيع هدايا على الأطفال بمبادرة العيد أحلي" بمراكز الشباب بمطروح

جهاز تعمير الساحل يعلن تفاصيل إنشاء عمارة سكنية بشارع الإسكندرية بمرسي مطروح

عيدية نقدية وملابس للأيتام.. التحالف الوطنى ينفذ خطة عيد الفطر بمطروح

محافظ مطروح يوزع الكعك على المرضى بالمستشفيات

محافظ مطروح يتفقد مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

"حياة كريمة" بمطروح توزع الهدايا والحلوى على المواطنين بمناسبة عيد الفطر

الأكثر قراءة

تعرف على قائمة أفلام عيد الفطر 2024 فى السينما وأماكن عرضها

إيرادات أفلام عيد الفطر 2024.. شقّو يتصدر والحريفة يتذيل

أخطاء فادحة لـ"السلكاوى" فى تلاوة قرآن الفجر تُثير جدلًا واسعًا (التفاصيل الكاملة)

مصرع خفير وسرقة مليون و315 ألف جنيه من داخل معرض بالدقهلية

أزمة بين حسام حسن ورابطة الأندية بسبب تأجيل الدوري

سعر تذكرة حديقة الحيوان في عيد الفطر 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «٢-٢»

ماجد حبته

اتفاق أوروبى مع الشيطان!

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: نحو تأريخ واقعى للتطهير الصهيونى العرقى فى فلسطين

لواء. محسن الفحام

القائد والقدوة

علي سعدة

ذكريات العيد.. الكونستابل وأنا

محمد عبدالعزيز

كيف عيدك يا أمهم؟

محاسن السنوسي

انهيار أسرار العرافة على مسرح الدراويش

محمد العسيري

ونلم عاد الحكاية

صور

فرحة المصريين بعيد الفطر

زحام العيد يملأ حديقة الأزهر

المصريون.. صُنّاع البهجة

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الموساد يؤكد لحكومة نتنياهو استحالة التفاوض على إطلاق سراح جميع المحتجزين

اليوم الـ188 للعدوان.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 33.482 شهيدًا