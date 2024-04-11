محافظ مطروح يتابع الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب سيارة أجرة

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك، الإسعافات وأوجه الرعاية الطبية العاجلة لمصابى حادث انقلاب سيارة أجرة وإصابة ٧ ركاب، بالكيلو 145 اتجاه اسكندريه - الطريق الساحلي بالقرب من مدينة الضبعة، موجها بالمتابعة المستمرة وتذليل أى عقبات والاطمئنان حتى خروجهم بعد كافة الفحوصات وتمام الشفاء.

_تقديم الخدمات الطبية

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة في مطروح، أنه بالتنسيق مع الدكتور محمد عبدالسلام نائب مدير مستشفى الضبعة المركزى جارى تقديم الخدمات الطبية لعدد ٧ مصابين.

وأضاف سالم، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بسيارات الإسعاف ورفع حالة الطوارىء بمستشفى الضبعة المركزى ونقل المصابين وعددهم ٧ مصابين “ رجل و٤ سيدات وطفلين ” إلى مستشفى الضبعة المركزي لتلقى الخدمات العلاجية المناسبة، وتصنيف الحالات الطبية وتقديم الخدمات الطبية العاجلة للمصابين.



وأشار إلى أنه تم تشخيص حالتهم بعد عمل جميع الفحوصات اللازمة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم وحالتهم مستقرة وخروج الحالات من المستشفي ولا توجد اى حالة وفاة مؤكدا على تواجد الاطقم الطبية من نائب مدير المستشفى على رأس الحدث وجميع القوى البشرية وتوافر فصائل الدم ومشتقاته ببنك الدم الخاص بالمستشفى وجاهزية الاقسام الحرجة لاستقبال الحالات وجاهزية قسم العمليات فى حالة الحاجة الى التدخلات الجراحية العاجلة للمصابين.

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