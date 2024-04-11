هدايا للأطفال.. محافظ مطروح يستقبل المهنئين بعيد الفطر (صور)

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الخميس، المهنئين بعيد الفطر المبارك من القيادات التنفيذية والشعبية، حيث قام بتوزيع الهدايا على الأطفال.

واستقبل محافظ مطروح النائبة فتحية السنوسي وجمال الشورى وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وعدد من القيادات الشعبية ومديري المديريات والإدارات والعاملين بديوان عام المحافظة.

في سياق آخر، حرص محافظ مطروح، أمس في أول أيام عيد الفطر على زيارة المرضى وتقديم التهنئة لهم، وذلك بمستشفى الأطفال ومستشفى مطروح العام، يرافقه اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام، والمهندس حسين السنينى، السكرتير العام المساعد، والدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة هالة عبدالله، مدير مستشفى الأطفال، والدكتور صبرى شعبان، مدير مطروح العام.

كعك العيد

وهنأ المحافظ المرضى وذويهم متمنيًا لهم الشفاء العاجل مقدمًا التهنئة لأطقم الأطباء والتمريض والعاملين خلال إجازة العيد، مع إهدائهم هدايا كعك العيد.

وقال الشيخ حسن عبدالبصير عرفة، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح إن مديرية الأوقاف أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك في جميع مدن ومراكز المحافظة الثمانية.

272 مسجدًا وساحة

أوضح، خلال حديث سابق لـ"الدستور" أنه تم تجهيز 272 مسجدًا وساحة لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، أشهرها مسجد في مدينة مرسى مطروح الكبير وساحته ومسجد العوام بساحته الشهيرة ومسجد التنعيم بساحاته التي تطل على كورنيش مدينة مرسي مطروح ومسجد الروضة ومسجد الشيخ عطيوة ومسجد بلال بن رباح، بالإضافة إلى الساحات الشعبية بمراكز الشباب وهى "مركز شباب مطروح، مركز شباب مصر بغوط رباح، مركز شباب الهلال" والتي جاء تجهيزها بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة.

أوضح أنه في باقي المدن تم تجهيز جميع المساجد الكبري وساحاتها وعدد من مراكز الشباب، مؤكدًا أنه تم تشكيل لجان من الأوقاف للمرور على الساحات والمساجد الكبري؛ للتأكد من إنهاء كل التجهيزات لاستقبال المصلين وإقامة شعائر صلاة العيد.

جانب من استقبال محافظ مطروح المهنئين بعيد الفطر

جانب من استقبال محافظ مطروح المهنئين بعيد الفطر

جانب من استقبال محافظ مطروح المهنئين بعيد الفطر

جانب من استقبال محافظ مطروح المهنئين بعيد الفطر

جانب من استقبال محافظ مطروح المهنئين بعيد الفطر

جانب من استقبال محافظ مطروح المهنئين بعيد الفطر

جانب من استقبال محافظ مطروح المهنئين بعيد الفطر