272 مسجدا وساحة.. أماكن المساجد والساحات في عيد الفطر بمطروح

قال الشيخ حسن عبدالبصير عرفه وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إن مديرية الأوقاف أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك في جميع مدن ومراكز المحافظة الثمانية.

_272 مسجدا وساحة

وأوضح خلال حديثه لـ"الدستور"، أنه تم تجهيز 272 مسجدا وساحة لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك أشهرها المسجد في مدينة مرسي مطروح الكبير وساحته ومسجد العوام بساحته الشهيرة ومسجد التنعيم بساحاته التي تطل على كورنيش مدينة مرسي مطروح ومسجد الروضة ومسجد الشيخ عطيوة ومسجد بلال بن رباح بالإضافة إلي الساحات الشعبية بمراكز الشباب وهي (مركز شباب مطروح، مركز شباب مصر بغوط رباح، مركز شباب الهلال) والتي جاء تجهيزها بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة.

_إقامة شعائر صلاة العيد

وأوضح أنه في باقي المدن تم تجهيز جميع المساجد الكبري وساحاتها وعددا من مراكز الشباب مؤكدا علي ان تم تشكيل لجان من الاوقاف للمرور علي الساحات والمساجد الكبري للتاكد من انهاء كافه التجهيزات لاستقبال المصلين وإقامة شعائر صلاة العيد.

_ختم القرآن الكريم

وأكد أنه تم الانتهاء من توزيع جوائز مسابقة القرآن الكريم في جميع إدارات الأوقاف في المدن ولأول مرة في محافظة مطروح تم ختم القرآن الكريم في ليلة 27 من رمضان بالمسجد الكبير بعد 100 عام من انشاءة تزامنا مع ختم القرآن الكريم في صلاة التراويح ب9 مساجد أخري وسط سعادة من ايناء المحافظة بالنشاط الدعوي لاوقاف مطروح خلال شهر رمضان.