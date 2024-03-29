الجمعة 29 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل أوقاف مطروح يقود قافلة دعوية وغذائية بـ"جارة أم الصغير"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

ترأس الشيخ حسن عبدالبصير عرفه وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم الجمعة، قافلة دعوية وغذائية إلى جارة أم الصغير.

رافقه خلال فعاليات القافلة كل من الشيخ محمد منصور مدير إدارة سيوه والشيخ أحمد محمود حسن  ومحمد بكر يوسف رئيس مجلس ومدينة سيوة وسعيد محمد سعيد رئيس القرية والشيخ  جبريل عمر حمزة عمدة الجارة وشيوخ وعواقل واحة الجارة وقد تسلم الشيوخ والعواقل القافلة الغذائيه. 

300 كيلو لحوم 

 وأوضح وكيل أوقاف مطروح أن القافلة تحتوي على 300 كيلو من اللحوم ونصف طن من الأرز والمكرونة بالاضافة الى كميات من السكر والدقيق وزيت الطعام كما قدم التحالف الوطني وحياة كريمة 50 كرتونة مواد غذائية.

وشمل برنامج القافلة مشاركة أهالى الواحة صلاة التراويح وخطبة الجمعة وأداء الدروس الدينيّة. 

وقدم أهالي جارة أم الصغير الشكر لمديريه أوقاف مطروح على تخصيص إمام لإقامة الشعائر بالواحة طوال شهر رمضان مع وضع برنامج وخطة لوجود إمام بالواحة  طوال العام.

فضل العشر الأواخر من شهر رمضان

واستعرض وكيل أوقاف مطروح فضل العشر الأواخر من شهر رمضان مؤكدا على اغتنام هذه الأيام المباركة التي تحوي ليلة القدر ليلة نزول القرآن والتي ولدت فيها أمة الإسلام وبعثت فيها الحياة واستنار لها الطريق وهديت إلى الصراط المستقيم. 


يذكر أن “جارة أم الصغير” تقع على بعد 300 كيلو متر من مدينه مرسى مطروح و120 كيلو متر من واحه سيوة.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
وكيل وزارة الاوقاف بمطروح قافلة دعوية وغذائية 300 كيلو من اللحوم مطروح أوقاف مطروح

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