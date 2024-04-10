محافظ مطروح يوزع الكعك على المرضى بالمستشفيات

حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في أول أيام عيد الفطر المبارك على زيارة المرضى وتقديم التهنئة لهم وذلك بمستشفى الأطفال ومستشفى مطروح العام، يرافقه اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، والدكتورة هالة عبد الله مدير مستشفى الأطفال، والدكتور صبرى شعبان مدير مطروح العام.

_كعك العيد

وقدم محافظ مطروح التهنئة للمرضى وذويهم متمنيا لهم الشفاء العاجل مقدما التهنئة لأطقم الأطباء والتمريض والعاملين خلال إجازة العيد، مع إهدائهم هدايا كعك العيد.

وكان قد قال الشيخ حسن عبدالبصير عرفه وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إن مديرية الأوقاف أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك في جميع مدن ومراكز المحافظة الثمانية.

_272 مسجدا وساحة

وأوضح خلال حديث سابق لـ"الدستور"، أنه تم تجهيز 272 مسجدا وساحة لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك أشهرها المسجد في مدينة مرسى مطروح الكبير وساحته ومسجد العوام بساحته الشهيرة ومسجد التنعيم بساحاته التي تطل على كورنيش مدينة مرسي مطروح ومسجد الروضة ومسجد الشيخ عطيوة ومسجد بلال بن رباح بالإضافة إلي الساحات الشعبية بمراكز الشباب وهي (مركز شباب مطروح، مركز شباب مصر بغوط رباح، مركز شباب الهلال) والتي جاء تجهيزها بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة.

_إقامة شعائر صلاة العيد

وأوضح أنه في باقي المدن تم تجهيز جميع المساجد الكبري وساحاتها وعددا من مراكز الشباب مؤكدا علي ان تم تشكيل لجان من الاوقاف للمرور علي الساحات والمساجد الكبري للتاكد من انهاء كافه التجهيزات لاستقبال المصلين وإقامة شعائر صلاة العيد.

وأكد أنه تم الانتهاء من توزيع جوائز مسابقة القرآن الكريم في جميع إدارات الأوقاف في المدن ولأول مرة في محافظة مطروح تم ختم القرآن الكريم في ليلة 27 من رمضان بالمسجد الكبير بعد 100 عام من انشاءة تزامنا مع ختم القرآن الكريم في صلاة التراويح ب9 مساجد أخري وسط سعادة من ايناء المحافظة بالنشاط الدعوي لاوقاف مطروح خلال شهر رمضان.

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