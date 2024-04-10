الأربعاء 10 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يوزع الكعك على المرضى بالمستشفيات

صورة من الحدث
صورة من الحدث

حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في أول أيام عيد الفطر المبارك على زيارة المرضى وتقديم التهنئة لهم وذلك بمستشفى الأطفال ومستشفى مطروح العام، يرافقه اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، والدكتورة هالة عبد الله مدير مستشفى الأطفال، والدكتور صبرى شعبان مدير مطروح العام.

_كعك العيد

وقدم محافظ مطروح التهنئة للمرضى وذويهم متمنيا لهم الشفاء العاجل مقدما التهنئة لأطقم الأطباء والتمريض والعاملين خلال إجازة العيد، مع إهدائهم هدايا  كعك العيد.

وكان قد قال الشيخ حسن عبدالبصير عرفه وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إن مديرية الأوقاف أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك في جميع مدن ومراكز المحافظة الثمانية.

_272 مسجدا وساحة

وأوضح خلال حديث سابق لـ"الدستور"، أنه تم تجهيز 272 مسجدا وساحة لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك أشهرها المسجد في مدينة مرسى مطروح الكبير وساحته ومسجد العوام بساحته الشهيرة ومسجد التنعيم بساحاته التي تطل على كورنيش مدينة مرسي مطروح  ومسجد الروضة ومسجد الشيخ عطيوة ومسجد بلال بن رباح بالإضافة إلي الساحات الشعبية بمراكز الشباب وهي (مركز شباب مطروح، مركز شباب مصر بغوط رباح، مركز شباب الهلال) والتي جاء تجهيزها بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة.

_إقامة شعائر صلاة العيد

وأوضح أنه في باقي المدن تم تجهيز جميع المساجد الكبري وساحاتها وعددا من مراكز الشباب مؤكدا علي ان  تم تشكيل لجان من الاوقاف للمرور علي الساحات والمساجد الكبري للتاكد من انهاء كافه التجهيزات لاستقبال المصلين وإقامة شعائر صلاة العيد.

وأكد أنه تم الانتهاء من توزيع جوائز مسابقة القرآن الكريم في جميع إدارات الأوقاف في المدن ولأول مرة في محافظة مطروح تم ختم القرآن الكريم في ليلة 27 من رمضان بالمسجد الكبير بعد 100 عام من انشاءة تزامنا مع ختم القرآن الكريم في صلاة التراويح ب9 مساجد أخري وسط سعادة من ايناء المحافظة بالنشاط الدعوي لاوقاف مطروح خلال شهر رمضان.

1000200275
1000200275
1000200231
1000200231
1000200243
1000200243
1000200251
1000200251
1000200263
1000200263
1000200279
1000200279
1000200235
1000200235
1000200247
1000200247
1000200255
1000200255
1000200267
1000200267
1000200223
1000200223
1000200271
1000200271
1000200283
1000200283
1000200239
1000200239
1000200259
1000200259
1000200227
1000200227
1000200219
1000200219
محافظ مطروح مستشفى مطروح العام مستشفى الأطفال عيد الفطر المبارك مطروح

مواد متعلقة

"حياة كريمة" بمطروح توزع الهدايا والحلوى على المواطنين بمناسبة عيد الفطر

العيد في مصر.. مظاهر دينية واحتفالية بجميع المحافظات

أهالى مطروح يؤدون صلاة عيد الفطر بالمساجد والساحات والشوارع

وسط فرحة الأطفال.. توافد أهالى مطروح على المسجد الكبير لأداء صلاة العيد (صور)

بـ 15جنيها.. انتشار باعة البالونات فى محيط المسجد الكبير بمطروح

بدء تكبيرات عيد الفطر المبارك بمساجد مطروح

تبدأ من 120 جنيها.. "الدستور" ترصد أسعار الكعك والبسكويت بمطروح

وكيل "صحة مطروح" يستقبل لجنة من وزارة الصحة لتفقد مستشفيات المحافظة

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

باقى ساعات.. موعد صلاة عيد الفطر فى مصر الأربعاء 10-4-2024

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

ننشر صيغة تكبيرات العيد مكتوبة قبل أداء صلاة عيد الفطر

الرئيس السيسى يتوسط صورة تذكارية مع أبناء الشهداء فى احتفالية العيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

وائل لطفي

تجديد الخطاب الأخلاقى

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلي والزمالك بالدوري

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

جلال حمام

الحشاشون.. يعبرون الزمان والمكان!

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

صور

صلاة العيد فى مسجد مصطفى محمود

بهجة العيد تملأ أرجاء الأزهر

المصلون يملأون ساحة مسجد الحصري لأداء صلاة عيد الفطر

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في اليوم 187 للعدوان على غزة

"القبة الحديدية البحرية".. سلاح إسرائيل الجديد فى حرب غزة

1.4 مليار دولار تبرعات مقدمة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر