الأربعاء 10 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"حياة كريمة" بمطروح توزع الهدايا والحلوى على المواطنين بمناسبة عيد الفطر

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شارك متطوعي حياة كريمة بمطروح فرحة الأهالي من الكبار والمرأة والأطفال بمناسبة عيد الفطر المبارك، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء بتوزيع الهدايا والبالونات على الاسر من الكبار والفتيات والأطفال، وذلك عقب صلاة عيد الفطر المبارك. 

_مؤسسة حياة كريمة

وقال العقيد أحمد نجم مدير قطاع المناطق الحدودية بمؤسسة حياة كريمة بأن المتطوعين شاركوا الأهالي بإدخال البهجة على قلوب المصريين في الشارع بتوزيع الشوكولاتة، والحلوى، والبالونات، على الأطفال، وسط "تكبيرات العيد"، بالساحات والمساجد لعيد الفطر المبارك، في إطار مشاركة المؤسسة فرحة الاهالي في المناسبات الوطنية الرسمية والاعياد.

_التقاط الصور التذكارية

ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالجليل خيرت منسق عام حياة كريمة بمطروح علي انتشار متطوعو مؤسسة حياة كريمة امام المسجد الكبير بمدينة مرسى مطروح في الساحات بمراكز بالمحافظة بالتزامن مع صلاة عيد الفطر لتوزيع الهدايا والحلوي والبلونات عليها شعار " حياة كريمة " لرسم البهجة وادخال السرور علي وجوه المواطنين وسط تفاعل الاهالي مع المتطوعين بالتقاط الصور التذكارية الجماعية.

وأوضح أنه سادت حالة من الفرحة على وجوه المواطنين في الساحات خاصة الأطفال بمشاركتهم مع متطوعي مؤسسة حياة كريمة، وتفاعلهم مع توزيع الحلوى على الأهالي عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك، وسط تواجد الخدمات الامنية لتأمين صلاة العيد  بانتشار قوات الشرطة بمحيط المساجد والساحات بمطروح

_الحماية الاجتماعية

وأشار منسق حياة كريمة إلى أن المؤسسة تستهدف توسيع دائرة منظومة الحماية الاجتماعية بمراكز المحافظة، للتخفيف عن كاهل المواطنين بتوفير المساعدات العينية من السلع الغذائية، حيث تم توزيع 8 آلاف كرتونة رمضان في الشهر الكريم وتوفير مصادر دخل بإقامة مشروعات صغيرة للأسر الأولي بالرعاية، بالإضافة إلي خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية بقاعدة بيانات يتم تحديثها أول باول للبحث عن الاسر التي تستحق والاكثر احتياجا، وذلك في اطار توجهات القيادة السياسية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

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