الأربعاء 10 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بدء تكبيرات عيد الفطر المبارك بمساجد مطروح

تكبيرات عيد الفطر
تكبيرات عيد الفطر المبارك بمساجد مطروح

شهدت عددا من مساجد مدينة مرسى مطروح، اليوم الأربعاء، بدء تكبيرات عيد الفطر المبارك، وذلك عقب الانتهاء من صلاة الفجر، حيث رصدت " الدستور " قيام عددا من الأئمة والأطفال بتكبيرات العيد وذلك بمسجد بلال بن رباح بمنطقة الكيلو 4.

وكانت قد أنهت محافظة مطروح استعداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك في جميع القطاعات الخدمية حيث تم تجهيز الساحات والمساجد الكبري لإقامة شعائر العيد وأماكن المنتزهات والاحتفالات. 

وأوضح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنه تم وضع خطة لاستقبال إجازة عيد الفطر المبارك مع توقع الإقبال الكبير على المحافظة، مؤكدا على التزام كل قطاع بمهامه خلال إجازة أيام العيد والاستعداد لمواجهة أي طوارئ والاستجابة أول بأول لأي بلاغات للمواطنين.

وأضاف أنه خلال عيد الفطر المبارك سيتم تكثيف حملات الرقابة غلي الأسواق والمحال التجارية واستمرار مبادرة تخفيض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين، بالإضافة إلى توافر وضخ مياه الشرب في مواعيدها بالكميات الكافية وتشغيل سيارات نقل المياه التى تم صيانتها ومتابعة عمل سيارات الأجرة لنقل المواطنين بين مطروح والمحافظات الأخرى وكذلك بالخطوط الداخلية داخل المدينة. 

وأشار محافظ مطروح إلى رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وتواجد الأطقم الطبية وتوافر الأدوية والأمصال، موجها  بحسن التعامل مع المرضى وذويهم بالإضافة إلى تكثيف حملات النظافة بجميع المدن، مؤكدا على صرف قيمة هدايا كسوة العيد للأطفال الأيتام والأولى بالرعاية بمدن ومراكز المحافظة لإدخال الفرحة والسرور عليهم خلال العيد.

وأكد  الشيخ حسن عبدالبصير عرفه وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، خلال حديثة لـ"الدستور"، على إنهاء الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك في جميع مدن ومراكز المحافظة الثمانية، حيث تم تجهيز 272 مسجد وساحة لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك اشهرها المسجد في مدينة مرسي مطروح الكبير وساحته ومسجد العوام بساحته الشهيرة ومسجد التنعيم بساحاته التي تطل علي كورنيش مدينة مرسي مطروح  ومسجد الروضة ومسجد الشيخ عطيوة ومسجد بلال بن رباح بالإضافة إلي الساحات الشعبية بمراكز الشباب وهي (مركز شباب مطروح، مركز شباب مصر بغوط رباح، مركز شباب الهلال)، والتي جاء تجهيزها بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، موضحا أنه في باقي المدن تم تجهيز جميع المساجد الكبرى وساحاتها وعددا من مراكز الشباب. 

تكبيرات عيد الفطر المبارك بمساجد مطروح
تكبيرات عيد الفطر المبارك بمساجد مطروح
تكبيرات عيد الفطر المبارك بمساجد مطروح
تكبيرات عيد الفطر المبارك بمساجد مطروح
تكبيرات عيد الفطر المبارك بمساجد مطروح
تكبيرات عيد الفطر المبارك بمساجد مطروح
مدينه مرسي مطروح مسجد بلال بن رباح تكبيرات عيد الفطر مطروح مساجد مطروح

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