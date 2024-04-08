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محافظات

محافظ مطروح: تكثيف حملات الرقابة على المطاعم والمحال التجارية قبل عيد الفطر

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أكد  اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على تكثيف حملات الرقابة على المطاعم والمحلات التجارية، والوقوف على مدى الالتزام بالضوابط البيئية والصحية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وزوار المحافظة قبل عيد الفطر المبارك.

_الحملات التفتيشية

وواصلت لجنة المرور على المطاعم  والمحال التجارية بمحافظة مطروح، برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف، وبمشاركة مديريات الصحة والتموين والطب البيطري والقوى العاملة والبيئة ومباحث التموين والمرافق، الحملات التفتيشية على عدد من المطاعم والمحلات بمدينة مرسى مطروح.

_مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الأدمي

وأوضح محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف بالمحافظة أن الحملات أسفرت عن تحرير 6 محاضر ما بين مخالفات لعدم النظافة وعدم استكمال الشهادات الصحية وعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى توجيه عدد 5 إنذارات متنوعة ما بين (مخالفات سلامة وصحة مهنية وعدم وجود شهادات القيد وعقود عمل وترخيص مزاولة المهنة)، بالإضافة إلى إعدام 57 كيلو مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة ضد أصحاب المحال والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالاشتراطات الصحية والبيئية.

_أحكام الرقابة وتكثيف حملات التفتيش

وشدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على أحكام الرقابة وتكثيف حملات التفتيش  والمرور بشكل مستمر، خلال أجازة عيد الفطر المبارك وفحص جميع المواد الغذائية، واللحوم المستخدمة في المطاعم، والمحلات التجارية، وتاريخ صلاحيتها، والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وزائري المحافظة.

وفي سياق أخر كان قد ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خطة الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الفطر المبارك مع توقع الإقبال الكبير على المحافظة خلال إجازة أيام العيد.

وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن ورؤساء القطاعات الخدمية والتنفيذية المعنية  بالمحافظة. 

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محافظ مطروح تكثيف حملات الرقابة المطاعم والمحلات التجارية الالتزام بالضوابط البيئية والصحية مطروح

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