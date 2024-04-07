صحة مطروح ترفع درجة الاستعداد تزامنًا مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن رفع درجة الاستعداد في مديرية الصحة بمطروح، استعدادًا لإحتفالات عيد الفطر المبارك ورفع درجة الاستعداد بجميع مستشفيات ووحدات الرعاية الأولية بمطروح.

_التخصصات الطبية

وأوضح وكيل صحة مطروح، أنه تم توافر الادوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وأكياس الدم ومشتقاته بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم التخزينية على مستوى المحافظة، وتكثيف تواجد كافة التخصصات الطبية وخاصة فرق الطوارئ وفرق التمريض طوال ايام عيد الفطر المبارك، لاستقبال والتعامل مع اى حالات مرضية طارئة.

_غرفة الطوارئ الرئيسية

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلي استمرار انعقاد غرفة الطوارئ الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الطوارئ بكافة المستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل اي عقبات فورًا، بما يساهم في التأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات التابعة للمديرية.

_رفع درجة الإستعداد

ولفت إلى رفع درجة الإستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية فى المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، والتأكيد علي تواجد مدير المنشأة، وموافاة المديرية بأى مستجدات طارئة قد تحدث فى حينها مؤكدا علي انه جرى التأكيد علي السادة مديري المستشفيات والإدارات بمراجعة مصادر المياه والصرف والكهرباء والمصادر البديلة، والتأكد من جاهزية خزانات الأكسجين، وكذلك وجود الأكسجين الكافي لحالات الطوارئ، والتأكيد علي توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والأطقم العلاجية لإستقبال حالات الطوارئ والحالات الحرجة وتقديم العلاج اللازم لها.

وأكد استمرار العمل في قطاعات (الرقابة والمتابعة والطب الوقائي والعلاجي والطوارئ)، وتشكيل فرق للمرور الدوري على المستشفيات التابعة للمديرية بمختلف مراكز المحافظة، بالإضافة إلى المستشفيات الخاصة خلال فترة الإحتفالات بعيد الفطر المبارك، للتأكد من انتظام سير العمل وكذلك تكثيف عمل الفرق الوقائية ومراقبة الأغذية فى الأسواق وخاصة خلال فترة الاحتفالات.