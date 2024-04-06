السبت 06 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم مطروح يشهد احتفالية تكريم ثانى المحافظة بمسابقة أوائل الطلاب

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح يشهد احتفالية تكربم ثاني المحافظة

تحقق عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، في احتفالية إدارة العلمين لتكريم الطلاب الأوائل في مدرستي العلمين الابتدائية والإعدادية والثانوية بعد حصولهم على المركز الثاني على مستوى المحافظة في مسابقة أوائل الطلاب، التي نظمت بالتعاون مع حزب مستقبل وطن.

جاءت هذه الاحتفالية في قاعة الاجتماعات بمدرسة العلمين الإعدادية الثانوية، بحضور سحر الحناوي، مدير إدارة العلمين، والسيد توفيق، مدير إدارة المتابعة، ومسعد بدوي، وكيل الإدارة.

وفي كلمته خلال الاحتفالية، أعرب شحاتة عن سعادته بتكريم الطلاب الأوائل في العلمين، مشيرًا إلى أن تميز طلاب المدرستين خلال هذا العام في مسابقة أوائل الطلاب وتحقيق المركز الثاني على مستوى المحافظة يعد مؤشرًا حقيقيًا على ارتفاع نواتج التعلم في مدارس العلمين.

_التميز الدراسي والتفوق العلمي

وقدم وكيل تعليم مطروح التهنئة للطلاب وهيئة تدريس المدرستين وإدارة العلمين، معربًا عن سعادته الغامرة بتكريم المتفوقين ليكون ذلك دافعًا إيجابيًا قويًا لهم من أجل استمرار التميز الدراسي والتفوق العلمي والإجادة المعرفية في المراحل التعليمية المستقبلية.

وكيل تعليم مطروح يشهد احتفالية تكربم ثاني المحافظة
وكيل تعليم مطروح يشهد احتفالية تكربم ثاني المحافظة
وكيل تعليم مطروح يشهد احتفالية تكربم ثاني المحافظة
وكيل تعليم مطروح يشهد احتفالية تكربم ثاني المحافظة
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وكيل تعليم مطروح المركز الثاني علي مستوي المحافظة مسابقة أوائل الطلبة مطروح التميز الدراسي والتفوق العلمي

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