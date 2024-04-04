الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم مطروح يتابع مشروع إعادة تأهيل بعض مدارس العلمين

عمرو شحاتة وكيل وزارة
عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم

تابع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أعمال مشروع إعادة تأهيل مدارس الخنافيش للتعليم الأساسي والعلمين الابتدائية وبزغولة الابتدائية، والتي تأتي في إطار تفعيل المشاركة المجتمعية وتحت مظلة بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للبترول وجمعية الأورمان. 

_المشاركة المجتمعية

 

وأعرب وكيل تعليم مطروح عن سعادته بالتطوير في المدارس التي تمت صيانتها وإعادة تأهيلها، موضحًا أنه تم تزويدها بالشاشات التفاعلية والسبورات الذكية وتجهيز ملاعب خماسية مصغرة على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن منجزات منظومة المشاركة المجتمعية خاصة بإدارة العلمين وفي ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠ والتي تعد من أهم الملفات التي تدعمها القيادة السياسية. 

 

وفي سياق آخر، كان قد كرم عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، فريق مدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات 2، والذي حقق المركز الأول على مستوى المحافظة في مسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الإعدادية، والتي تم تنظيمها بالتعاون مع حزب مستقبل وطن.

المسابقة العلمية

كما كرم وكيل تعليم مطروح مدير وهيئة تدريس المدرسة تقديرًا للجهود المبذولة والعطاء المتميز، الذي توج بتحقيق المركز الأول في المسابقة العلمية على مستوى مطروح.

 

وهنأ أيضًا مدرسة السيدة عائشة، بعد تحقيق إنجاز التفوق العلمي جمهوريًا وتشريف اسم المحافظة، ناقلًا لهم تحيات وتقدير اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مشيرًا إلى أن تلك المسابقة التي تأتي بالتعاون والتنسيق مع حزب مستقبل وطن، جاءت لتعميق الانتماء الوطني لدى الطلاب وصقل المهارات العلمية.

وفي ختام التكريم، حث وكيل تعليم مطروح طلاب المدرسة الإعدادية على مواصلة الاجتهاد والصبر في طلب العلم وتنظيم الوقت خلال المذاكرة، وذلك لتحقيق مركز متقدم على مستوى الجمهورية بالتصفيات المركزية عقب إجازة العيد والمساهمة في تشريف اسم محافظة مطروح بين كل محافظات الجمهورية.

عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم
عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم
عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم
عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم
عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم
عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم
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