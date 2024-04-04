الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وكيل صحة مطروح يُتابع أعمال تطوير سكن الأطباء بحى الشروق

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، ترافقه المهندسة مروة رفعت مدير الإدارة الهندسية بالمديرية، اليوم الخميس، أعمال التطوير الجارية للسكن الإدارى للأطباء بحى الشروق للوقوف على آخر المستجدات.

وتتضمن الأعمال تطوير 20 شقة سكنية بتكلفة تعدت 9 ملايين جنيه وجرى مناظرة جميع الأعمال الجارية، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال للاستفادة من المبني كسكن للأطباء.

وقام وكيل الوزارة بالمرور على وحدة صحة الكيلو ٧ الصحية التابعة لإدارة مطروح الصحية، لمتابعة سير العمل، ومدى الانضباط الإداري، والتأكد من وجود فرق العمل فى أماكن تواجدها، وتوافر ادوية الطوارئ والتطعيمات.

كما قام وكيل صحة مطروح، بالمرور على العيادات، عيادة الطوارئ وعيادة طب الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة والأسنان والمعمل والصيدلية، موجها بتوفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية.

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