وكيل صحة مطروح يناقش آليات تنفيذ اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية

عقد الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، وبعض مديري الإدارات الإدارية ومدير مستشفى النجيلة المركزى، وذلك اليوم الأحد، بحضور مدير عام طب الأسنان، ومدير عام الطب الوقائي ومدير عام الصيدلة ومدير عام الشئون المالية والإدارية، ومدير إدارة التفتيش المالى والإداري، ومدير إدارة الموارد البشرية بالمديرية، ومديري الإدارات المختلفة.

- مناقشة آليات تنفيذ اللائحة الأساسية

تناول الاجتماع، مناقشة آليات تنفيذ اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية، والصادرة بقرار وزير الصحة والسكان ووزير التنمية المحلية رقم (٧٥) لسنة ٢٠٢٤، ومناقشة التحديثات الجديدة والتي ستعطي الفرصة لوجود إيرادات تساهم مع ميزانية الدولة للصحة في تطوير المنظومة، بالإضافة إلى خلق مزايا جيدة للكوادر الطبية، بالاضافة الى انها تعمل على حل التشابكات المالية بين الجهات المعنية.



_منافذ تقديم الخدمة الطبية



كما ناقش الدكتور مبروك سالم، مع مديري الإدارات الفنية والادارية، القواعد المنظمة للعمل بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، بهدف تقديم خدمة متميزة لجميع المواطنين، ورفع العبء عن كاهل المرضى وخاصة غير القادرين منهم، وذلك بتوفير خدمة العلاج على نفقة الدولة ودعم العلاج المجانى، والانتهاء من قوائم الانتظار خاصة بالعمليات الجراحية، واتباع افضل الممارسات العلمية فى مجال الرعاية العلاجية لزيادة مؤشرات التعافى لمنع الأمراض السارية وغير السارية، ورفع كفاءة الفريق الطبي علميًا وفنيًا وماديًا، بالإضافة الى دعم توفير مستلزمات التشغيل للمستشفيات والجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

_خدمات الرعاية الصحية الأولية

وأشار "سالم"، إلى أن اللائحة المنظمة تستهدف أيضا خدمات الرعاية الصحية الأولية طبقًا للتخطيط الصحي بوزارة الصحة والسكان، وذلك لتعزيز الصحة العامة والوقاية من الامراض من خلال توفير برامج التثقيف الصحي والتوعية بالإجراءات الوقائية، وأنماط الحياة الصحية السليمة، وتقديم خدمات الفحص للكشف المبكر عن الامراض الشائعة، وتقديم الفحوصات الروتينية والتطعيمات والفحوصات للكشف المبكر عن الأمراض وخطة عمل الإدارات الفنية والادارية بالمديرية خلال فترة عيد الفطر المبارك، وتكليفات العمل للقوى البشرية من الفئات المختلفة خلال فترة العيد والعطلات الرسمية القادمة وخطة تسليم العمل للدفعة الجديدة من الأطباء البشريين، والمكلفين بالعمل في مديرية الشئون الصحية بمطروح، لتوزيعهم على المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة.

وفى نهاية الاجتماع، وجه وكيل وزارة الصحة الشكر إلى الدكتور إسلام عساف، وكيل المديرية ولإدارة المتابعة ومركز معلومات المديرية وجميع مراكز معلومات الفرعية بالإدارات الصحية والمستشفيات على جهودهم المبذولة فى العمل على الانتهاء من تصميم برامج الحصر لمختلف موارد الإدارات والمستشفيات ولإحكام الرقابة عليها.

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