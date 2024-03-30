وكيل "صحة مطروح" يتفقد وحدات الرعاية الأولية ويحيل المتغيبين للتحقيق

قام الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، جولة ميدانية ومفاجأة اليوم السبت، للمرور على وحدات الرعاية الأولية "وحدة سيدى حنيش الصحية" التابعة للإدارة الصحية بمطروح، للاطمئنان على انتظام سير العمل بها، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بها، وتواجد القوي البشرية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل بهذه الوحدة.

وتفقد وكيل صحة مطروح غرفة الاستقبال بالوحدة، والمعمل، وعيادة الأسنان وسكن الفريق الطبى حيث تابع مؤشرات أداء عمل الوحدة التي تخدم قطاع عريض من المواطنين من سكان منطقة سيدى حنيش والقرى المجاورة لها، وتأكد من توفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل بالإضافة إلى متابعة أعمال جلسة التطعيمات الروتينية أثناء المرور، موجها بإحالة الفريق الطبي المتغيب عن العمل للتحقيق بالإدارة القانونية بديوان المديرية.

وقام "سالم" بالمرور على الوحدة الصحية بأبو مرقيق متفقدا الاستقبال وعيادة تنظيم الأسرة وغرفة التعقيم وتفقد الصيدلية وتأكد من توفير الكميات المناسبة من والأدوية وخاصة للأمراض المزمنة، موجها بإحالة بعض العاملين بالوحدة المتغيبين عن العمل دون سند قانوني إلى التحقيق بالشئون القانونية بديوان عام المديرية.

ووجه وكيل صحة مطروح لمديرة الإدارة الصحية بالمتابعة المستمرة والوقوف على الاحتياجات الضرورية للعمل وتوفيرها وبصفة عاجلة، وأيضا الوقوف على بعض الملاحظات الإدارية أثناء المرور واتخاذ إجراءات تصحيحية بشأنها وإلى الإدارة الهندسية بالمديرية بمراجعة الحالة الفنية لمولدات الكهرباء وتشغيل مولد الكهرباء بالوحدتين، وكذلك لمدير عام الاسنان بالتنسيق مع مدير التموين الطبى للوقوف على الحالة الفنية من كرسى الاسنان الموجود بالوحدة والافادة العاجلة.

كما قدم "سالم" الشكر للعاملين المتواجدين بوحدة سيدى حنيش وابو مرقيق على جودة الخدمات الطبية المقدمة والتزام العاملين وتواجدهم وتمتعهم بالروح العالية لخدمة المرضى ونظافة الوحدتين موجها لمديرة ادارة المعامل بإعادة النظر فى فنيين المعمل الغير ملتزمين وغير متواجدين ولمديرة ادارة الرعاية الاساسية بتكثيف المرور على وحدات الرعاية الاساسية الاولية مشددا علي انه لن ولم يتهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية للمقصرين او المتغيبين عن العمل بالمنشأت الصحية.



وفى نهاية الزيارة، أكد أهمية تواجد الفريق الطبي بأماكن العمل والتأكد من رضا المرضي والمواطنين على الخدمات الطبية المقدمة لهم، مع توفير أوجه الرعاية الصحية للمرضي، مشيرا إلى أن مديرية الصحة قدمت ولا زالت تقدم الدعم والمساندة لجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية بجميع مراكز المحافظة.

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