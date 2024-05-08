المحلة بتفرح.. الغزل "يتخطّى بروكسي" ويصعد لدوري الأضواء (صور)

سادت حالة من الفرح والسعادة في شوارع الغربية، خاصة المحلة الكبرى وخرجت الجماهير إلى شوارع المحافظة لاستقبال فريق الغزل الذي نجح في الصعود للدوري الممتاز على حساب فريق بروكسي.

وصعد غزل المحلة لكرة القدم إلى بطولة الدوري الممتاز بعد فوزه في مباراة حماسية كان بطلها جماهير الغزل العاشقة لفريقها والتى لم تتوقف للحظة عن تشجيع فريقها حتى فى أحلك الظروف والمواقف واهتزت أمام إصرارهم وقناعتهم بقدرات فريقهم جميع الملاعب.

وكان شوط المباراه الأول قد انتهى بهدفين للغزل المحلة مقابل هدف لبروكسى ليضع غزل المحلة قدما فى الدورى الممتاز ليضرب عبده يحى شباك بروكسى بالضربة القاضية بهدفه القاتل ليقضي على آمال بروكسى فى التعادل و يصعد بفريقه إلى مكانه الطبيعى بالدورة الممتاز لكرة القدم.

ويعد الغزل أحد الكبار السبعة الذين فازوا بالدورى الممتاز، حيث فاز ببطولة ١٩٧٣ - ١٩٧٤ وكان ثانى فريق مصرى يلعب المباراه النهائية فى بطولة الأندية الإفريقية أبطال الدورى وتوج وصيفا لهذه البطولة عام ١٩٧٤، بجانب صعوده ست مرات إلى نهائي بطولة كأس مصر وهو ما جعله يلقب بعظيم الدلتا وزعيم الفلاحين.

وعمت الفرحة شوارع وميادين مدينة المحلة الكبرى ومحافظة الغربية الصعود فريق غزل المحلة للحاقه بفريق بلدية المحلة النادى الشعبى بمدينة المحلة.

ومن المنتظر أن تفتح إدارة غزل المحلة ابواب الاستاد امام الجماهير للاحتفال بفريقها العائد للدوري الممتاز، ووجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تهنئة بالإنابة عن أهالي الغربية، لفريق غزل المحلة العريق لصعوده وعودته لمكانه الطبيعي بالدوري الممتاز وذلك عقب فوزه اليوم خارج ملعبة على فريق بروكسي ليصبح ثان الصاعدين للدوري الممتاز، موجهًا التهنئة للاعبين والجهاز الفني والإداري وأعضاء مجلس الإدارة.

كما هنأ المحافظ جماهير المحلة العريقة، والتي ساندت الفريق حتى صعوده، مؤكدا على حرص المحافظة لتقديم أوجه الدعم للفريق حتى يستمر تميزه وصعوده لأعلى المراكز في المسابقة.

وعبر المحافظ عن سعادته البالغة بصعود نادي غزل المحلة ليصبح لدينا فريقين من محافظة الغربية ينافسون في بطولة الدوري الممتاز.

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