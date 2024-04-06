التحالف الوطني يهدي 9 رحلات عمرة لذوي الهمم في احتفالية يوم اليتيم بمطروح

أهدى التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي أمانة محافظة مطروح، برئاسة شريف حليو، منسق التحالف بمطروح، عدد 9 رحلات عمرة لعدد من الأطفال ذوي الهمم المشاركين في احتفالية يوم اليتيم 2024.



جاء ذلك بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والنائبة فتحية السنوسي، عضو مجلس النواب، والمهندس حسين السنينى، السكرتير العام المساعد، ورضا جاب الله، رئيس مدينة مرسي مطروح، ووكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات بالمحافظة، والشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة الأوقاف، والأب جاروجى، عن الكنيسة بمطروح، والدكتور وليد رفاعي، وكيل وزاره الشباب والرياضة، والدكتورة دار السلام حسين، مدير عام مديرية التضامن، والاستاذ عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

_ الأسر الأولي بالرعاية



ووجه محافظ مطروح، الشكر لجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وجهوده في المشاركة المجتمعية الفاعلة لخدمة أهالي مطروح مع ما يقدمه من خدمات إنسانية ومجتمعية، منها هدايا للأسرالأولى بالرعاية وتوزيع كراتين مواد غذائية خلال شهر رمضان الكريم، وكذلك تنظيم احتفالية افطار للأطفال الأيتام وذوى الهمم بالمحافظة.

_هدايا عينية

وفي نهاية الاحتفالية؛ تم إهداء الهدايا العينية، والكعك، والبسكويت، للأطفال الأيتام المشاركين في الاحتفال.

وفي سياق أخر، كان قد أوضح شريف حليو، منسق عام التحالف الوطني أمانة محافظة مطروح، أنه تم وضع خطة عمل خلال شهر رمضان المبارك للوصول ودعم الأسر الأكثر احتياجا في محافظة مطروح على مستوى مدن المحافظة الثمانية وداخل القرى والتجمعات الصحراوية.

وأضاف، خلال حديث سابق لـ"الدستور"، أنه تم توزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى إقامة مائدة إفطار في مدينة الحمام وأخرى في قرية رأس الحكمة، وتستقبلان ما يقرب من 47 ألف شخص خلال شهر رمضان، بواقع 1550 شخصا في اليوم، مؤكدا أنه يتم يوميا توزيع 650 وجبة إفطار ساخنة على الأسر الأولى بالرعاية من الحمام وحتى مدينة الضبعة بشكل يومي.