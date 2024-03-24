الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

التحالف الوطنى بمطروح: إقامة مائدتى إفطار لاستقبال 47 ألف شخص فى رمضان

صورة من الحدث
صورة من الحدث

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أمانة محافظة مطروح، جهوده لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

- وضع خطة عمل

وأوضح شريف حليو، منسق عام التحالف الوطني أمانة محافظة مطروح، أنه تم وضع خطة عمل خلال شهر رمضان المبارك للوصول ودعم الأسر الأكثر احتياجا في محافظة مطروح على مستوى مدن المحافظة الثمانية وداخل القرى والتجمعات الصحراوية.

- 2 مائدة إفطار

وأضاف، خلال حديثه لـ"الدستور"، أنه تم توزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى إقامة مائدة إفطار في مدينة الحمام وأخرى في قرية رأس الحكمة، وتستقبلان ما يقرب من 47 ألف شخص خلال شهر رمضان، بواقع 1550 شخصا في اليوم، مؤكدا أنه يتم يوميا توزيع 650 وجبة إفطار ساخنة على الأسر الأولى بالرعاية من الحمام وحتى مدينة الضبعة بشكل يومي.

- الأسر الأكثر احتياجًا

وأكد أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة مطروح مستمر في تقديم الدعم والخدمات للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، من الحمام شرقا وحتى السلوم غربا وسيوة جنوبا، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. 

وفي سياق آخر، كان قد وزع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أمانة محافظة مطروح، 10 آلاف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بالمحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

- 10 آلاف كرتونة مواد غذائية

وأوضح شريف حليو، منسق عام التحالف الوطني بمحافظة مطروح، خلال حديث سابق لـ"الدستور"، أنه تم توزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بمراكز محافظة مطروح الثمانية، وذلك منذ بدء شهر رمضان المبارك.

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إقامة ٢ مائدة إفطار دعم الاسر الاولي بالرعايا والأكثر احتياجا التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أمانة محافظة مطروح مطروح

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