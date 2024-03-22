الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

جولة ميدانية لمحافظ مطروح لمتابعة الالتزام بتعريفة الأجرة الجديدة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الجمعة  عدد من مواقف  سيارات الأجرة ومحطات الوقود بمدينة الضبعة ومرسي مطروح للاطمئنان  من السائقين والركاب على الالتزام بتعريف الأجرة وقيام إدارة المواقف بتركيب لافتات بالتعريفة  الجديدة والمتابعة المستمرة لعدم وجود أى شكاوى أو تجاوزات،و تلقي اى  شكاوى أو بلاغات على مدار الساعة. 

_مواقف الأجرة بمدينة الضبعة 

وقام  محافظ  مطروح يرافقه الدكتور عماد الدين عبد الله رئيس المدينة بجولة تفقدية لمتابعة انتظام العمل داخل مواقف الأجرة بمدينة الضبعة  والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة والتي أعلنت عنها محافظة مطروح صباح اليوم وكذلك تفقد  احدى محطات الوقود مع الالتزام بتسعيرة البنزين والسولار  ،عقب  قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

_سيارات الأجرة بمطروح


كما تفقد محافظ مطروح يرافقه العميد حسن الحوا مدير مرور مطروح والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح والمهندس محمد القط مدير المواقف والمهندسة هند مساعد مدير عام مديرية التموين ومباحث المرور،موقف سيارات الأجرة بالكيلو ٢. 

_الالتزام بالتعريفة الجديدة 

وفي حواره مع  السائقين  شدد المحافظ  علي ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة والتي تم وضعها لتتناسب مع الأسعار الجديدة للوقود، بما لا يتعارض مع مصلحة السائق والركاب في ذات الوقت،  والتشديد على التزام السائقين بتعريفة الأجرة والاستماع للمواطنين والإطمئنان على عدم اى تجاوزات أو مغالاة في تعريفة الأجرة المقررة، وعدم السماح في تجاوزها والإبلاغ الفوري في حال مخالفة السائق لذلك من خلال التواصل على غرفة عمليات المحافظة 0464933158 مع متابعة الانتهاء من تعليق بنرات موضح بها التعريفة الجديدة، والانتهاء من  وضع الملصق الخاص  بتعريفة الأجرة على الزجاج  الامامى لسيارات الأجرة  وفقًا للزيادات الجديدة وعد م قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة.

_توفير الوقود


ووجه محافظ مطروح لمديرية التموين بالمتابعة المستمرة  لتوفير كميات الوقود بأنواعه المختلفة داخل محطات الوقود المنتشرة في أرجاء المحافظة، وكذلك توافر اسطوانات الغاز. 

يذكر أنه قد تم الإعلان عن  أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية بمحافظة مطروح حيث نص القرار على زيادة تعريفة الركوب لوسائل المواصلات لجميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات بما يتناسب مع الزيادة المقررة. بما يتراوح بين ١٥ لسيارات الأجرة و١٠ لأجرة التاكسى.

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