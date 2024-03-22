الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يفتتح مسجد المهاجرين بالضبعة

جانب من افتتاح مسجد
جانب من افتتاح مسجد المهاجرين بالضبعة

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، مسجد المهاجرين بالضبعة، بحضور الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزاره الأوقاف، والدكتور عماد الدين عبد الله رئيس مدينة الضبعة، وعدد من وكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات  وعمد ومشايخ الضبعة. 

 إنشاء المسجد تم بالجهود الذاتية 

وأوضح الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، أن المسجد تم إنشائه على مساحة 500 مترا ومساحة الصحن 300 م٢ بالإضافة إلى دورات المياه الملحقة والمئذنة، وتم إنشاؤه بالجهود الذاتية وفرشه من خلال وزارة الأوقاف بتكلفة إجمالية نحو 3.5 مليون جنيه. 

افتتاح 3 مساجد أخرى

وأضاف أنه تم أيضا اليوم افتتاح 3 مساجد أخري بحضور القيادات التنفيذية وهى مسجد زقاوة بسيوة على مساحة 600 متر بصحن بلغ 300 م٢، ومسجد يادم بمرسي مطروح على مساحة 200 مترا بصحن بلغ 150 مترا، ومسجد الرحمن بمدينة الحمام على مساحة ٨٥م٢. 

 موضوع خطبة الجمعة

وفي خطبة الجمعة، أشار وكيل وزارة الأوقاف، إلي أن شهر رمضان شهر الانتصار على النفس والشهوات وغلبة الشيطان وهو شهر الصبر ونفاذ الإدارة وقوة العزيمة لذا تعددت انتصارات الأمة الإسلامية في شهر رمضان المبارك من بدر وفتح مكة والأندلس وعين جالوت والعاشر من رمضان الذي اجتمعت فيه كلمة الأمة وتوحد صفها لاسترداد الأرض والدفاع عن الوطن مع تخطيط سليم وإعداد جيد وإرادة صلبة لتحقيق النصر ولقد اجتمعت الأمة شعبا وجيشا على استرداد الكرامة فكان توفيق الله ونصره تحية تقدير وإكبار لجيش مصر والرحمة لشهدائنا الأبرار. 

جانب من افتتاح مسجد المهاجرين بالضبعة
جانب من افتتاح مسجد المهاجرين بالضبعة
جانب من افتتاح مسجد المهاجرين بالضبعة
جانب من افتتاح مسجد المهاجرين بالضبعة
جانب من افتتاح مسجد المهاجرين بالضبعة
جانب من افتتاح مسجد المهاجرين بالضبعة
جانب من افتتاح مسجد المهاجرين بالضبعة
جانب من افتتاح مسجد المهاجرين بالضبعة
جانب من افتتاح مسجد المهاجرين بالضبعة
جانب من افتتاح مسجد المهاجرين بالضبعة
جانب من افتتاح مسجد المهاجرين بالضبعة
جانب من افتتاح مسجد المهاجرين بالضبعة
جانب من افتتاح مسجد المهاجرين بالضبعة
جانب من افتتاح مسجد المهاجرين بالضبعة
جانب من افتتاح مسجد المهاجرين بالضبعة
جانب من افتتاح مسجد المهاجرين بالضبعة
جانب من افتتاح مسجد المهاجرين بالضبعة
جانب من افتتاح مسجد المهاجرين بالضبعة
جانب من افتتاح مسجد المهاجرين بالضبعة
جانب من افتتاح مسجد المهاجرين بالضبعة
جانب من افتتاح مسجد المهاجرين بالضبعة
جانب من افتتاح مسجد المهاجرين بالضبعة
جانب من افتتاح مسجد المهاجرين بالضبعة
جانب من افتتاح مسجد المهاجرين بالضبعة
جانب من افتتاح مسجد المهاجرين بالضبعة
جانب من افتتاح مسجد المهاجرين بالضبعة
محافظ مطروح مسجد المهاجرين بمدينة الضبعة تكلفة 3 ونصف مليون جنية مطروح الضبعة

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