الأم المثالية في مطروح: الرئيس السيسي قالي افتخري إنك أم شهيد ولا تبكي

قالت تيسير دهيم أمينة المرأة بحزب حماة الوطن بمطروح، إن لقائها بالرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وسيدة مصر الأولي انتصار السيسي، حقق حلم كان يراودها منذ عام 2017، وهو تاريخ وفاة نجلها الشهيد الرائد طه ساطور بالقوات المسلحة بالعريش.

تكريم الأم المثالية 2024

واستكملت تيسير دهيم الفائزة بالام المثالية لمطروح والثالثة علي مستوى الجمهورية: “الؤئيس السيسي، قال لي ”أم الشهيد لا تبكي نحن نبكي وأنتي لا تبكي.. افتخري أنك أم شهيد من القوات المسلحة”.

وأوضح أن نجلها استشهد فداء للوطن في إحدى العمليات العسكرية وهو يدافع عن أرض مصر في العريش في 8 ديسمبر 2017 .

وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تيسير محمود دهيم محمد الأم المثالية على محافظة مطروح والثالثة على مستوى الجمهورية في مسابقة الأم المثالية لعام 2024 وأمينة المرأة بحزب حماة الوطن بمطروح، مع مجموعة من الأمهات المثاليات والنماذج المشرفة، وذلك ضمن فعاليات حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024.

الأمهات المثاليات والنماذج المشرفة

وحرص الرئيس السيسي، علي تكريم الأمهات المثاليات والنماذج المشرفة، بحضور السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، في حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024، المنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

وعملت الأم المثالية لمطروح والثالثة علي الجمهورية، معلمة ثم مدير مدرسة بمطروح واستمرت في عطائها حتى حصل أبنائها على الشهادات العليا وزوجتهم جميعًا، موضحة أن نجلها “طه” كان ضابطًا في القوات المسلحة برتبة رائد واستشهد في إحدى العمليات العسكرية وهو يدافع عن أرض الوطن في العريش في 8 ديسمبر 2017 ثم توفى زوجها عام 2020، الذي كان يعمل في مديرية الطب البيطري وأصيب بتصلب في الشرايين وجلطة في القلب ولعبت دور الأب والأم وأعالت أسرتها.